Industriales reclamaron a Triaca una reducción de los costos laborales

La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, poner en marcha medidas para reducir los costos laborales y, de ese modo, mejorar la competitividad del sector.



En un almuerzo realizado en la tradicional sede de Avenida de Mayo, los industriales también evaluaron junto al funcionario la posibilidad de concretar un blanqueo laboral y avanzar en una reforma impositiva luego de las elecciones legislativas.



En diálogo con la prensa luego de la reunión, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, señaló que el ministro "tomó nota y se mostró receptivo" respecto de los pedidos formulados por los industriales.



Sostuvo que el ministro no dio precisiones sobre el plan para recortar gastos laborales y estimó que, tras octubre, el Gobierno deberá "dar respuestas" sobre la posibilidad de poner en marcha reformas de diferentes tipos.



Puntualizó que "de reforma impositiva se habló como una de las cuestiones que van encadenadas con la negociación laboral, mientras el costo laboral ligado con la reforma impositiva".



Junto al vicepresidente segundo, Daniel Funes de Rioja, Acevedo reveló que también dialogaron con el ministro sobre la ley de ART y mostró preocupación respecto de la adhesión por parte de las provincias a la reforma.



"Fue una reunión interesante", consideró el jefe de la central fabril, quien indicó que en la reunión evaluaron cuestiones vinculadas con los "accidentes de trabajo".



Señaló, además, que Triaca les planteó la necesidad del "apoyo del sector empresario para tratar que se logre lo antes posible".



Por su parte, Funes de Rioja, consideró que la entidad apunta a "ir hacia un mejor modelo".



"Si se hace política con esto, ojo que se está haciendo política con la producción y el trabajo. Una cosa es hacer política con los temas políticos y otra, con los temas que hacen a las relaciones cotidianas y distorsionan las relaciones laborales", consideró.



Argumentó que "o sacan a las empresas del mercado por el sobrecosto o hace que la gente tenga miedo de contratar personal".



Del encuentro, que se extendió por más de una hora y media participaron unas veinte personas entre industriales y funcionarios.



Al almuerzo, cuyo menú incluyó bondiola con mil hojas de papa y una porción de ´cheesecake´ de postre, Triaca asistió con el viceministro de Trabajo de la Nación, Horacio Pitrau, y el jefe de Gabinete de la cartera laboral, Ernesto Leguizamón.



En ese escenario, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, confirmó en diálogo con un matutino que la provincia reducirá el impuesto a los Ingresos Brutos a la industria y se pronunció a favor de avanzar en un pacto fiscal con los municipios.



"Estamos trabajando en los impuestos que tienen que ver con la producción que son Ingresos Brutos y en menor medida Sellos", sostuvo y subrayó: "Hoy la provincia tiene la presión tributaria posiblemente más alta del país que es la contracara de la dilución del Fondo del Conurbano".



Dujovne negó que esté en marcha un proyecto de flexibilización laboral



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, negó que el gobierno tenga previsto impulsar un proyecto de flexibilización laboral y aseguró que las paritarias seguirán "siendo libres".



Dujovne aseguró que "no hay ningún un proyecto de flexibilización laboral" y remarcó que "en la Argentina las paritarias son libres desde hace muchísimos años".



"El único rol del gobierno en las paritarias, es que la cancha en la cual se discute entre los sindicatos y las empresas esté balanceada", agregó el ministro, en declaraciones formuladas en el aeropuerto de Ezeiza.



Añadió que en política laboral el Gobierno seguirá "trabajando en mesas sectoriales como hasta ahora", de la que participarán empresarios y sindicatos.



"Para que los trabajadores estén mejor y los empresarios estén mejor, a veces el gobierno tiene que ceder algún recurso para promover la actividad", sostuvo.



Señaló que el objetivo es "seguir trabajando en acuerdos sectoriales, no por empresas, sino como hicimos con el petróleo para poder destrabar Vaca Muerta".