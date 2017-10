El dólar cerró con leve alza a $ 17,73

En tanto, en el segmento mayorista, la moneda estadounidense terminó estable a $ 17,435 debido al equilibrio de la oferta de exportadores e inversores contra la demanda de bancos y empresas para pago de sus giros al exterior.



Los inversores esperaron durante la rueda los resultados del Relevamiento de Expectativas Económicas (REM), donde los analistas del mercado darán a conocer sus proyecciones para la inflación, tipo de cambio y tasa de política monetaria para lo que resta del 2017, 2018 y 2019, que el Banco Central da a conocer a la tarde.



La divisa norteamericana operó con altibajos en una rueda en la que tuvo un recorrido mixto y algo irregular como consecuencia del cambio de tendencia y del predominio de las fuerzas en el mercado. Los precios tradujeron con una importante amplitud entre máximos y mínimos operados la magnitud de la evolución durante el desarrollo de la jornada.



Los máximos se anotaron a poco de comenzada la sesión cuando se anotaron operaciones en los $ 17,52, ocho centavos y medio arriba del cierre previo. El dominio de la demanda por cobertura no pudo sostenerse demasiado tiempo debido a la aparición de una corriente de ventas que deprimió la cotización y la llevó a mínimos en los $ 17,40 poco antes de que finalice la primera parte del día. Con altibajos y cambios de tendencia, pero en un rango más estrecho de fluctuación, el tipo de cambio se acomodó sobre el cierre en el mismo nivel que el lunes.



En este contexto, el volumen operado ascendió un 21% hasta los u$s 580 millones.



Por su parte, el blue cayó seis centavos a $ 17,90, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó ayer cuatro centavos a $ 17,45.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 590 millones, casi el 40% fue para octubre a $ 17,745 con una tasa del 24,7%TNA. El mes más negociado fue diciembre, que cerró a $ 18,3950 con una tasa de 23,1%TNA, según informó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 406 millones a u$s 50.643 millones, respecto al día hábil anterior. (Ambito)