Luego de tres bajas, el dólar aumentó ocho centavos y cerró a $ 17,71

Luego de tres bajas, el dólar comenzó octubre con una buena recuperación al avanzar ocho centavos este lunes a $ 17,71 en bancos y casas de cambio.



Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la moneda estadounidense ascendió nueve centavos a $ 17,35 y cortó mini racha de dos caídas consecutivas debido a la mayor demanda de bancos, empresas e inversores.



El volumen total operado fue de u$s 479 millones, con una merma lógica respecto del viernes (último día hábil de septiembre) de casi el 50%.



La divisa operó demandada y con subas durante todo el desarrollo de la jornada, con lo que los mínimos se anotaron con las primeras operaciones pactadas en los $ 17,27, seis centavos debajo del cierre anterior. Luego, la demanda y las órdenes de compra se fueron imponiendo en forma progresiva provocando un giro en la tendencia exhibida por el dólar que se tradujo en subas importantes en su cotización.



En este sentido, los valores máximos, anotados en los $ 17,47, dieron cuenta de la intensidad de los pedidos de compra con impacto inmediato en el nivel del tipo de cambio; pero una leve mejora de la oferta verificada sobre el final recortó parcialmente la suba y acomodó los valores en los niveles vistos al cierre del viernes.



"El billete recuperó parte de la pérdida y superó otra vez la cota inferior de los $ 17,40 sin las fuertes ventas provenientes del sector privado que justificaron la caída del tipo de cambio en los últimos días de la semana pasada", destacó el analista Gustavo Quintana. Añadió que "los precios se ubican debajo de los picos máximos alcanzados la semana anterior, un dato que puede indicar que el proceso de leve recomposición de su nivel tiene todavía algo de camino por recorrer".



Durante la jornada, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) indicaron que "la liquidación de soja por parte de las empresas exportadoras de cereales y derivados descendió un 17,4% a u$s 335,9 millones la semana pasada, en comparación con los cinco días previos".



La cifra implica también una baja del 15,6% en relación a igual período de un año antes; mientras que el acumulado de lo que va en el año desciende un 8,8% a u$s 17.515 millones según comparación interanual.



Por su parte, el blue sumó cinco centavos a $ 17,96, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, tras terminar septiembre con una merma de 35 centavos. En tanto, el "contado con liqui" repunta cuatro centavos a $ 17,45.



En el mercado de futuro Rofex, donde se operaron u$s 900 millones, el 40% fue a fin de octubre a $ 17,77 con una tasa de 25,7%TNA. El plazo más largo negociado fue diciembre, que cerró a $ 18,42 con una tasa de 23,4%TNA, según ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 406 millones a u$s 50.643 millones, respecto al día hábil anterior.