Comercio, UOCRA y UPCN podrían disparar la "cláusula gatillo" por la inflación

La medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registró que la inflación acumulada hasta agosto era del 15,4% y todo hace prever que en los cuatro meses que restan se superará la meta oficial del 17% del Banco Central y que se ubicaría en torno al 23%.El Sindicato de Comercio que cerró un aumento del 20%, la UOCRA con un aumento paritario del 21% y UPCN, que acordó también un 20% están cerca de disparar la cláusula "gatillo" si se cumplen las proyecciones inflacionarias.Si no se supera la inflación proyectada por las consultoras privadas para todo el año quedaría fuera de ese reclamo gremios como los de Sanidad y Alimentación, que cerraron acuerdos con porcentajes de aumentos que solo podrían revisarse si la inflación supera el 23% y el 24% respectivamente.Según Synopsis Consultores, el primer semestre cerró con la menor cantidad de conflictos en los últimos cinco años, ya que en el sector privado hubo 194 paros, 64 menos y un 25,3% menos que en igual período del año anterior.El estudio aclara que debido al tipo de conflictividad que involucró a una mayor cantidad de trabajadores, la caída no se tradujo en una menor cantidad de huelguistas, sino que por el contrario, se registraron unos 10.000 huelguistas más que el año pasado, para sumar 300.500 trabajadores del sector privado.El informe señala que "algo similar sucedió en términos de cantidad de jornadas no trabajadas, que con un total de 517.000, se registraron algo más de 50.000 jornadas no trabajadas más que entre enero y junio de 2016".En el sector público también se produjo el mismo fenómeno, ya que se registraron 357 conflictos con paro, casi 100 menos que en 2016, pero en términos de huelguistas hubo 1.570.000 huelguistas, casi 300.000 más que entre enero y junio de 2016.El estudio agrega que durante el primer semestre hubo 7,9 millones de jornadas no trabajadas, unas 3,1 millones más que en 2016.