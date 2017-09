El dólar cayó 17 centavos y cerró a $17,65

El billete se hundió 17 centavos a $ 17,63, según el promedio que se realizó en bancos y casas de cambio, por lo que acumuló su tercer descenso en forma consecutiva y terminó el mes en los mismos niveles de hace 30 días, aunque con importantes oscilaciones (tocó un mínimo de $ 17,29 el 15/9, y un máximo de $ 17,87 el 26/9).



En la plaza mayorista, la moneda estadounidense se derrumbó 17 centavos a $ 17,35, en medio de un fuerte ingreso de colocaciones privadas del exterior y ante el factor de fin de mes que acelera la necesidad de concretar negocios que vencen en la fecha, comentaron a este medio desde el mercado. El Banco Nación, a su vez, cerró el tipo de cambio mayorista a $ 17,31 vendedor para la transferencia.



Operadores confirmaron a este medio que varios bancos privados fueron los que impulsaron fuertes órdenes de venta que no encontraron respaldo en la punta compradora. Entre las entidades aparecieron, entre otros, el BNP Paribas y el Grupo Financiero Galicia, que en las últimas ruedas comenzó a volcar en la plaza una parte de los u$s 550 millones que consiguió el miércoles tanto en el mercado internacional, como en el doméstico, en el marco de una ampliación de su capital accionario.



"Los ingresos de la divisa norteamericana por parte de bancos e inversores, que comenzaron con fuerza el jueves, continuaron hoy con mucho más volumen: casi se duplicó el valor negociado en la víspera, llegando a un total de u$s 733 millones", remarcó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



De esta forma, el monto total operado se disparó un 64% hasta los u$s 946 millones y se convirtió en el más alto desde el 9 de agosto pasado, día en el que se negociaron u$s 977 millones.



Los grandes inversores ven que el principal negocio sigue pasando por las colocación de pesos, ya sea en "call money" (tasa interbancaria), con un interés del 25,5%, o en el mercado secundario de Lebac, que pagó 27,30% a 19 días y 27,36% a 265 días.



Así es que la pulseada del dólar versus tasas en pesos vuelve a inclinar la balanza a favor de "carry traders", ya que el repunte de la divisa se desinfló (el mayorista apenas subió un centavo durante el mes) abruptamente tras señales del BCRA (el martes su presidente, Federico Sturzenegger avisó que la entidad seguirá interviniendo en el mercado) que marcaron un techo de corto plazo, y de ahí que un devengamiento a tasas del 27% resulta competitivo, apuntó el economista Gustavo Ber.



Por su parte, el blue retrocedió seis centavos a $ 17,91, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En consecuencia, durante el mes el paralelo registró una merma de 35 centavos. En tanto, el "contado con liqui" descendió 20 centavos este viernes a $ 17,41 (con lo que subió un centavo en el mes).



En el mercado de futuros del ROFEX, donde se operaron 856 millones, donde más del 50% fue en "roll-over" de setiembre a $ 17,3260 a octubre a $ 17,6860 con una tasa de 24,46%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 18,3040 con una tasa de 22,54%TNA. Los plazos cayeron en sus precios pactados un promedio de 13 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 375 millones a u$s 50.514 millones, respecto al día hábil anterior.