La industria subió 5,1% en agosto y sumó su cuarta alza consecutiva

En el acumulado de los primeros ocho meses, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registró un crecimiento del 1,4% al compararlo con el mismo período del año anterior.



De este modo, los cuatro primeros meses del año fueron negativas y los cuatro restantes tuvieron resultados positivos: mayo, con el 2,7%; junio, 6,6%; julio, 5,9% y agosto, 5,1%.



En agosto, los mejores rendimientos los obtuvieron: la industria metalmecánica excluido el sector automotriz con el 20,2% de crecimiento; metálicas básicas con el 19% y productos minerales no metálicos con el 8,6%.



También tuvieron buenos resultados los siguientes rubros: la industria automotriz (7,1%), la refinación del petróleo (6,4%), los productos de caucho y plástico (5,3%), la industria del tabaco (5%), la edición e impresión (4,5%), el bloque de papel y cartón (3,7%) y la industria química (0,5%).



Por otra parte, para la misma comparación se registraron solamente dos segmentos en baja: la industria alimenticia (2,6%) y la producción textil (2,3%).



Dentro del sector alimenticio, los rubros que terminaron en alza fueron: carnes rojas (5,2%), azúcar y productos de confitería (1,4%) y yerba mate y té (1,4%).



Pero, por el contrario, los sectores que registraron bajas fueron: productos lácteos (5,5%); bebidas (4,5%); carnes blancas (2,6%) y molienda de cereales y oleaginosas.



En el acumulado enero y agosto, la industria alimenticia presenta una disminución de 0,3% con relación al mismo período del año pasado.



En esta misma comparación, el mejor resultado lo obtuvo la industria metalmecánica con un aumento acumulado del 8,5%, seguido por el rubro automotriz con el 6%; las industrias metálicas básicas con el 5,3% y los productos minerales no metálicos con el 3,5%.



Por el contrario, entre enero y agosto respecto de igual período de 2016, continúan en territorio negativo los siguientes segmentos: textil con el 12,4%; refinación del petróleo y productos químicos con el 0,9% en ambos sectores y la industria alimenticia, con el 0,3%.



Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el período septiembre-noviembre de 2017 respecto a igual período de 2016.



Respecto de la demanda interna, 39,6% de las empresas prevé un aumento para el período; 51,3% anticipa un ritmo estable; 9,1% prevé una baja.



Entre las firmas exportadoras, el 52,6% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el período; 28,2% espera una suba; 19,2% vislumbra una disminución.



Con relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del Mercosur, 65% no advierte cambios en sus ventas; 21,9% anticipa una suba y 13,1% vislumbra una baja.



El 62,2% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos; 31,5% vislumbra un crecimiento y 6,3% prevé una baja.



El 62% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados; 21,2% anticipa una suba y 16,8% espera una disminución.