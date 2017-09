Para ahorrar hasta un 50%, crece la compra de celulares usados y "refabricados"

La acelerada masificación de los smartphones en la vida cotidiana generó en los últimos años un inmenso mercado de teléfonos usados al que cada vez más gente recurre. Por un lado, para vender los equipos que dejan de usar y recuperar de esa forma parte de lo que costó. Por otro lado, para acceder a modelos atractivos en buen estado -incluso "refabricados"- a precios que llegan a ser 50% menores.Si hace cinco años las operaciones de segunda mano aún representaban menos del 5% de las ventas de celulares a estrenar, hoy esa proporción ya se acerca al 15%, según estiman fuentes del mercado. Eso implica que ya pasan de mano alrededor de 1.500.000 de smartphones usados por año, a razón de 1 cada 21 segundos. Y se proyecta que en pocos años podría llegarse al 25 o 30%, como ya pasa en países desarrollados.El grueso de estas transacciones hoy se hace entre conocidos y a través de sitios de clasificados y mercados virtuales. En Mercado Libre Argentina, por ejemplo, hay 74.000 smartphones usados publicados y ya se venden unos 10.000 al mes, contra 40.000 nuevos. "El usuario está cada vez más acostumbrado a vender su celular usado para recuperar el valor del equipo y poder comprar otro", afirmó Hernán Pérez Stoisa, líder de Marketplace de la compañía.En OLX, en tanto, en el último trimestre se publicaron 80.000 anuncios nuevos cada mes de celulares usados, ofrecidos a precios que definen como "bastante dispersos, aunque la mayoría se concentra entre $ 1.000 y $ 5.000".En este tipo de transacciones, la gran barrera era la desconfianza que podía tener el comprador sobre el aparato que le ofrecía un vendedor desconocido. Pero en los últimos dos años el mercado evolucionó. Por un lado, los mercados virtuales comenzaron a garantizar las operaciones con distintos seguros. Por otro lado, surgieron empresas que compran smartphones usados en buen estado, los "reacondicionan" y los revenden a precios entre 25 y 50% más bajos, con 3 a 6 meses de garantía y hasta en 12 cuotas sin interés.Empresas como Trocafone y Zelucasg compran celulares usados, los reacondicionan y los venden en la web con garantía.En sitios especializados como Trocafone y Zelucash un Samsung Galaxy S7 Edge puede conseguirse "refabricado" a $ 10.000, 44% menos que los $ 18.000 del nuevo, relevó Clarín. Un iPhone 6S de 128 GB, en vez de $ 27.000, puede pagarse a $ 12.800 (-53%). Un Moto X Play de 16 GB, en vez de $ 8.500, sale $ 5.500 en la versión "usada garantizada" (-35%). Y un LG G4 de 32 GB cae de $ 9.000 a $ 5.000 (-44%).Trocafone, muy extendida en Brasil, llegó a la Argentina en diciembre. "Para fines de este año estaremos vendiendo 20.000 celulares usados por mes en el país y en 2018 proyectamos crecer otro 50%", precisó Guillermo Freire, el CEO.También BGH se subió a la modalidad y hoy "refabrica" 5.000 celulares al mes en su planta en Tucumán, para luego venderlos en comercios y tiendas online. "En Argentina este mercado aún está poco desarrollado, pero no tenemos dudas de que irá en aumento, siguiendo la tendencia internacional", comentó Martin Teubal, director de BGH Services.El círculo de la "refabricación" se inicia captando los celulares usados. Las empresas hacen eso de manera directa, comprándole los equipos a la gente, a veces con el servicio de retiro a domicilio. También hacen acuerdos con operadores de telefonía móvil y cadenas de electrodomésticos, que aceptan los equipos viejos a cambio de un descuento en la compra de los nuevos. Luego, explican, los celulares usados se someten a una serie de chequeos exhaustivos y reparaciones que los dejan "como nuevos", tanto en lo estético como en el funcionamiento. Y quedan listos para la reventa.Cuentan las empresas del rubro que los celulares "reacondicionados" más buscados por la gente son los Samsung y Apple de gama media y alta con no más de 2 años de antigüedad. "El mercado de usados antes era muy chico, pero se expandió junto con los los smartphones. La gente también pasó a cambiar el celular cada un año y medio, cuando antes lo hacía cada cuatro, y eso favoreció", explicó Freire."Al principio pensamos que nuestros clientes iban a ser los de menor poder adquisitivo -agregó-, pero nos sorprendimos. Mucha gente, aun pudiendo comprar el nuevo, ahora prefiere un usado joven para tenerlo casi a mitad de precio."Antes de confirmar la compra de un celular usado, especialistas recomiendan verificar que no sea robado. Para eso, la clave está en un número llamado "IMEI" (Identidad Internacional de Equipo Móvil), que es único para cada equipo y lo identifica en todo el mundo.Cuando un celular es robado o perdido y el usuario lo denuncia ante su operador, ese IMEI entra en una lista negra y queda bloqueado para todo uso.Conocer el IMEI del aparato es sencillo: sólo hay que encenderlo y marcar *#06#. De inmediato aparece el número de 15 cifras.Luego, hay que ingresar a la web oficial www.enacom.gob.ar/imei y tipear el IMEI. En segundos, el sistema informará si se encuentra o no bloqueado por robo, hurto o extravío.Fuente: Clarín