Presidente de YPF: "Precios de los combustibles aumentarían algo en octubre"

El presidente de la petrolera de mayoría estatal YPF, Miguel Gutiérrez, afirmó hoy que "a octubre, los precios de los combustibles deberían aumentar algo", pero consideró que para precisar tal incremento "es necesario saber qué pasa con el resto de las variables y en particular cuál es el régimen para los biocombustibles en un esquema de mercado libre como el que se impulsa desde el gobierno, al cual nosotros adherimos".



Las declaraciones de Gutiérrez contrastan con las opiniones que surgieron tanto desde el Gobierno como de la Cámara Empresarial de Combustibles, quienes sostuvieron que no debería haber alteraciones en los importes de la nafta. Y el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, casi que desechó esa posibilidad cuando se anunció la liberación de precios. El funcionario lo atribuyó a que "los niveles que tienen hoy el tipo de cambio (en el país) y el petróleo crudo (en el mercado externo) están en un moderado equilibrio".



En este sentido, Gutiérrez consideró necesario que "todos los actores de esta industria (incluido el gobierno) tenemos que tomarnos algunas semanas para definir esta y otras cuestiones para llegar a un mercado totalmente libre".



El directivo cuestionó además a la persistencia de un registro de importadores de combustibles que, a su criterio, "debería ser removido" y también en la necesidad de morigerar el impacto fiscal del ITC (impuesto a la transferencia de combustibles) en el caso de fuertes aumentos del crudo internacional.



Gutiérrez expuso en el marco de la Expo Oil & Gas, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, y opinó necesario flexibilizar la aplicación del impuesto (a la suba o a la baja) de acuerdo con la variación del crudo, un tema que está siendo considerado por el Ministerio de Energía



En otro orden, Gutiérrez reveló que YPF está definiendo y dará a conocer hacia fines de octubre un Plan Estratégico para los próximos cinco años, con ejes en desarrollo de inversiones para la recuperación secundaria de hidrocarburos convencionales, la producción de crudo y gas no convencionales, y en el agregado de valor gas en el área petroquímica.



También aludió a la ampliación de la capacidad de refinación y su red de estaciones de servicio con la incorporación de red eléctrica para recarga de automóviles y a la generación de electricidad con fuentes renovables (eólica y solar).



"Estamos invirtiendo cuatro mil millones de dólares anuales para seguir consolidando a YPF como un grupo energético integral y dar respuesta a todos los cambios que se están produciendo en materia energética en el país", enfatizó Gutiérrez.