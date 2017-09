El dólar cayó 4 centavos y cerró en $ 17,83

El billete cedió cuatro centavos a $ 17,83, aunque llegó a tocar un mínimo de $ 17,79 promediando la rueda, en bancos y agencias de la city porteña.



Con vaivenes, la divisa mayorista cortó una racha de siete alzas consecutivas al cerrar estable a $ 17,60, tras operar en gran parte de la jornada en terreno negativo por una mayor oferta de dólares, resaltaron en las mesas de operaciones. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,56 vendedor para la transferencia.



La cotización mayorista tocó un máximo de $ 17,66 y un mínimo en $ 17,50, lo que muestra el amplio recorrido que tuvo la cotización en la penúltima rueda del mes.



La oferta de divisas incidió sobre el precio durante gran parte de la jornada, aunque en la última hora se acentuó la demanda por coberturas de bancos y pago de giros de empresas, llegando a operarse un par de centavos arriba inclusive, describió el analista Fernando Izzo. Ya en el último tramo de la sesión, la oferta se instaló con mayor presencia y acomodó los valores en el rango visto sobre el final del día, dijo por su parte, su colega, Gustavo Quintana.



El volumen operado en el mercado de cambios aumentó un 34% respecto del martes, y alcanzó los u$s 583 millones.



La proximidad del fin de mes puede estar comenzando a influir en el desarrollo de las operaciones por la necesidad de cerrar posiciones que vencen este viernes y en consecuencia mantienen cierta presión sobre los precios del dólar, comentó Quintana. Y agregó que el contexto internacional "sigue exhibiendo un panorama de relativa fortaleza de la moneda norteamericana" con algunos efectos que pueden trasladarse al plano doméstico manteniendo su nivel en un rango que vuelve a alejarse de los mínimos registrados en el mes anterior.



Más allá del ajuste que evidenció por momentos la moneda, "observamos que en el actual contexto la moneda haya encontrado un nuevo piso en los $ 17,50", analizaron en una mesa de operaciones. Recordemos que tras las PASO, el dólar mayorista llegó a tocar un mínimo de $ 17 hace menos de dos semanas.



En el mercado concuerdan en que tanto el escenario electoral (queda menos de un mes para las legislativas), como los rumores que volvieron a surgir sobre la creación de un tributo que grava la renta financiera (Plazos Fijos y colocaciones en Lebac superiores a $ 500 mil) post elecciones de octubre, podrían presionar al alza al dólar en el corto plazo.



El segmento informal se acopló al oficial, y el blue quebró la cota de $ 18, al bajar seis centavos a $ 17,99, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" descendió un centavo a $ 17,57.



En el mercado de futuros del ROFEX, se pactaron u$s 1.020 millones, de los cuales el 49% del total se operó para fin de mes, a $ 17,595, con una tasa implícita de 24,25%. El plazo más largo negociado fue diciembre, que terminó a $ 18,52, con una tasa del 21%. Los precios bajaron en promedio dos centavos por plazo.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 189 millones a u$s 50.969 millones, respecto al día hábil anterior.