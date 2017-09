Repercusiones tras la desinversión de la emisora de VISA

Para las PyMES "terminar con una posición dominante en el negocio de las tarjetas y medios electrónicos de pago significará mayor competencia en el mercado, que claramente beneficiará a los comercios, consumidores y la economía en general, ya que se podrán ofrecer más formas de financiamiento, menores costos de mantenimiento y, por ende, mayor transparencia gracias a que más locales podrán adherirse al sistema", indicaron desde CAME.La empresa PRISMA actualmente es la única que ofrece a comercios la marca Visa y es propiedad de Visa Internacional y 14 bancos que operan en Argentina.Finalmente, por acuerdo entre CAME y ATACYC, la Cámara que nuclea a las tarjetas, se firmó un convenio que establecía que a partir de abril el máximo que pueden cobrar a los comercios es del 2,5% por cada operación con tarjeta de crédito y 1,2% con débito y descenderá de forma escalonada hasta 1,8% y 0,8% en 4 años.El Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, se refirió al compromiso de desinversión asumido por la firma Prisma. "El objetivo es que "los bancos tengan más incentivo a competir y que bajen los costos y los aranceles a comercios".Greco sostuvo que "Prisma presentó este compromiso de desinversión, que consiste en desprenderse del 100% de las acciones con la condición de que no queden en la empresa todos los bancos socios, para que los bancos tengan más incentivo a competir y que bajen los costos y los aranceles a comercios. Este es el objetivo general de la resolución que firmó el Ministro Cabrera".En ese sentido, indicó que: "con esta medida buscamos que haya varias empresas que comercialicen varias marcas. En Argentina, solo Prisma ofrece Visa. Ahora, se incentiva que haya más jugadores y que los comercios puedan tener opciones. Prisma no podrá ofrecer otras marcas hasta que haya competidor en Visa".Al hablar sobre la investigación a Prisma por presuntas conductas anticompetitivas que se inició en 2016, por iniciativa del secretario de Comercio Miguel Braun, y que derivó en el compromiso de desinversión de Prisma, Greco explicó que se trata de un trabajo que tuvo varias fases: "a sólo un año de las recomendaciones que se hicieron, el Banco Central tomó varias medidas como el botón de pago, billetera electrónica y la posibilidad de pagar con tarjeta de débito en compras electrónicas"."Encontramos que Prisma, que comercializa la marca Visa y es propiedad de 14 bancos y Visa Internacional, tenía posición dominante en el mercado. Entonces hicimos una serie de recomendaciones al Banco Central para que genere medios de pago electrónico y más oferentes. Además, iniciamos una investigación por presuntas prácticas anticompetitivas contra Prisma y sus accionistas", agregó Greco."Esperamos que a partir de la venta de Prisma haya cambios en las ofertas a consumidores y alternativas de financiamiento al consumo, cada uno con su banco. Otro efecto es que los comercios tienen la opción de cobrar las cuotas o negociarlas con su banco", finalizó el Presidente del organismo.