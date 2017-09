"Los excesos de lluvia no son generados por la soja"

El ex presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y responsable del sistema SIBER de la institución, Federico Solari, señaló que el cultivo de trigo "se está desarrollando muy bien, con problemas de excesos de lluvias, lo que ha generado algunas enfermedades".



"El inicio de la siembre de maíz va avanzando, pero limitada por las precipitaciones", admitió. No obstante, estimó que se llegaría a implantar la misma cantidad de hectáreas que en la campaña pasada.



En declaraciones al programa A media mañana de Elonce TV, resaltó que "es preferible lluvioso y no sequía. Habiendo lluvia siempre hay cosecha".



Acerca de los pronósticos para los próximos meses, manifestó que "las precipitaciones serían normales, pero a esta altura los suelos están saturados, por lo que pocos milímetros son suficientes para generar encharcamientos. Históricamente, a partir de octubre es cuando se generan más lluvias, por lo que eso podría generar algún inconveniente".



Solari declaró que "la soja ganó mucho terreno en la región, pero estos excesos de lluvia no son generados por esta oleaginosa, sino por una cuestión climática. Tenemos lluvias muy torrenciales en períodos cortes", aunque reconoció que por diversos factores, sobre todo económicos, hay falta de rotación de cultivos en los suelos.



Interrogado sobre el estado de los caminos dijo: "Están en total estado deficitario. Falta mantenimiento y ahora se complica por el exceso de lluvias". Elonce.com