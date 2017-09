La emisora de las tarjetas Visa deberá vender el 100% de su paquete accionario

La decisión quedó establecida a partir de una resolución del Ministerio de la Producción, que destacó que esta medida "abre el camino para desarmar una posición dominante y aumentar la competencia en el mercado de tarjetas de crédito y medios electrónicos de pago".



Esa cartera recordó que Prisma -que había sido acusada de monopolio- es propiedad de Visa Internacional y 14 bancos que operan en Argentina; participa de los mercados de adquirencia y procesamiento de tarjetas de crédito y de terminales de pagos (POS).



Ahora, el compromiso obliga a los accionistas de Prisma a "vender el 100% del paquete accionario y no permite que más de un banco que opera en el país sea accionista de la empresa para impedir la integración hoy existente", puntualizó Producción.



En el mismo sentido, prohíbe a esa compañía que comercialice otra marca de tarjetas de crédito hasta que haya otra empresa en el mercado que comercialice la marca Visa; también, la obliga a prestar sus servicios (de procesamiento de tarjetas de crédito y otros) de forma no discriminatoria a posibles competidores.



A su vez, el compromiso obliga a Prisma a discontinuar su servicio de transferencias inmediatas, lo que permitirá que ese servicio sea brindado por un proveedor independiente que asegure que otros medios de pago alternativos y competidores puedan desarrollarse en forma no discriminatoria, según el texto oficial.



Finalmente, prevé el nombramiento de un auditor independiente, elegido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para verificar la marcha del cumplimiento.



"Este es un paso importante para el fortalecimiento de la defensa de la competencia en Argentina, uno de los ocho pilares del Plan Productivo Nacional que tiene como objetivo generar una economía moderna y dinámica que avance sostenidamente en reducir la pobreza", sostuvo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.



Y añadió: "así, se rompe la integración vertical entre bancos emisores y empresa adquirente, así como la integración horizontal entre los bancos emisores. Esto permitirá el ingreso de nuevas empresas en el mercado de tarjetas de crédito con beneficios para comercios, consumidores y para la economía en general".