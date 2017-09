Crece la brecha entre la clase alta y los sectores más pobres

Según el estudio, los dos sectores tuvieron ingresos por encima de la inflación: la clase alta (20% de la población con los mayores ingresos familiares per cápita), tuvo una mejora en su ingreso real de 5,3%, seguido por la clase baja (el 40% de la población), que registró una suba de su ingreso real de 4,2%.



El último lugar correspondió a la clase media (el 40% restante de la población), cuyos ingresos tuvieron un aumento de 3,9% interanual.



El INDEC dio a conocer cifras de la distribución del Ingreso del segundo trimestre de 2017 que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).



"Así como sucedió con los indicadores del mercado laboral, por primera vez desde la normalización del INDEC, es posible realizar una comparación interanual (segundo trimestre de 2017 contra segundo trimestre de 2016)", explicó.



Según el informe oficial, el 10% de la población de menor ingreso per cápita familiar (1 decil) percibió en promedio 1.200 pesos mensuales (casi 1.300 según la mediana del decil).



En cambio, el 10% de la población de mayor ingreso per cápita familiar percibió en promedio 23.560 mensuales (20.000 según la mediana del decil) durante el 2do trimestre de 2017.



La brecha entre el 10% de la población de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso alcanzó 15 veces según la mediana y 20 veces según el promedio durante el segundo trimestre de 2017, indicó Ecolatina.



"Dicha brecha se amplío (empeoró la distribución) respecto del segundo trimestre de 2016. El Coeficiente de Gini también muestra un mínimo respecto del segundo trimestre del año pasado", agregó.