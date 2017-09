Tras la liberación de precios, analizarían cambiar impuesto a los combustibles

Ante la liberación del mercado de los combustibles que se concretará el próximo domingo, una fuente del Ministerio de Hacienda dijo ayer que se estudia una modificación en el impuesto a los combustibles (ITC), de modo que esteSin embargo, según el diario, esta posibilidad no está planteada en el proyecto del presupuesto 2018, siendo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había anticipado hace tiempo que los precios de las naftas se liberarían a principios del año próximo.Por otra parte, dentro de(y más en algunas jurisdicciones donde hay gravámenes locales), el 21% corresponde al IVA que no podría ser modificado solo para los combustibles sin generar una polémica complicada con la oposición en el Congreso.En las últimas horas además el titular de Energía dijo que los precios de los combustibles no van subir porque hay "un moderado equilibrio" con el valor internacional del crudo y con el tipo de cambio. La apreciación se contradice con el cálculo de las petroleras para las cuales los valores al público debían tener un aumento promedio del 6% a partir del 1 de octubre.El punto es a qué precio van a vender las productoras el crudo local con la desregulación. Si el Brent se queda en torno a u$s58 como esta semana, el Medanito (que da la pauta para las otras variedades locales) debería superar ese valor y ubicarse en alrededor de u$s60 porque es de mejor calidad que el petróleo del Mar del Norte.No queda claro si Aranguren cree que se va a mantener el precio actual del Medanito y con qué fundamentos lo sostiene. O si piensa que el tipo de cambio va a volver a bajar después del 22 de octubre. Pero uniendo los dos efectos, los precios al público de naftas y gasoil no subirían menos del 10%. Eso sí, ninguna petrolera lo va a aplicar antes de las elecciones.