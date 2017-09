El dólar subió 11 centavos y cerró a $17,87

El dólar ascendió once centavos este martes a $ 17,87 en bancos y agencias, en medio de una mayor demanda por coberturas de fin de mes y en sintonía con otras monedas de la región.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió cinco centavos y medio a $ 17,60, su máximo desde mediados de agosto. De esta manera, mantuvo su racha positiva con la que ya lleva acumulado un ascenso de 60 centavos desde el 15 de septiembre.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, detalló que "el dólar siguió demandado por bancos y empresas y está marcando día tras día récord de precio, acercándose a los registrado en agosto en la semana anterior a las PASO". En este contexto, el volumen operado disminuyó un 28% a u$s 436 millones.



La moneda recortó su suba inicial cerca del mediodía cuando el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger anticipó que seguirá interviniendo en el mercado "para poner al tipo de cambio en equilibrio" durante su exposición en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias.



Según el funcionario, "la flotación cambiaria es una pieza angular del esquema económico argentino, ya que nos ayuda a acomodarnos a shocks externos, nos permite mantener el equilibrio externo a lo largo del crecimiento de la economía y nos ayuda a desdolarizar la economía".



Como en la jornada anterior, la divisa además operó en sintonía con el mundo, considerando que el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra una cesta de monedas, subió un 0,4% por un aumento de posiciones en dólares de los bancos ante una aversión en el mundo al riesgo en medio de la incertidumbre tras las elecciones en Alemania y las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.



En este contexto, la moneda estadounidense mostró tendencia positiva en distintos países de la región, destacándose México, Chile y Brasil, donde se apreció hasta un 0,9%.



Cabe recordar que este martes arrancó una nueva colocación para el mercado local de u$s 700 millones en Letras del Tesoro (LETES), que concluye el miércoles.



Según informó el Ministerio de Finanzas, la subasta se realiza en dos tramos con una licitación de LETES, una por u$s 350 millones a un plazo de 224 días con vencimiento el 11 de mayo. La otra colocación es también por otros u$s 350 millones en LETES, a un plazo de 364, con vencimiento el 28 de septiembre del año próximo y constituye una ampliación de las emitidas mediante la resolución 167-E/2017.



Por otra parte, el Banco Central anunció tras que mantiene su tasa de política monetaria en el 26,25%, tal como esperaba el mercado debido a que Sturzenegger había indicado el lunes que "no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria", dejando entrever que las tasas seguirán altas por un buen tiempo.



Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, consideró que "no se espera que cambie por ahora la tasa, en particular, si se leen algunos datos privados que muestran una aceleración nuevamente en los precios en las dos primeras semanas de septiembre. Es importante tener en cuenta que, según el REM, la entidad recién comenzaría a flexibilizar su política en octubre y de forma gradual. De hecho, las proyecciones apuntan a que esta tasa se ubicará en el 24,75% para fin de año".



En el segmento informal, por otro lado, el blue ascendió siete centavos y superó los $ 18 por primera vez en tres semanas, a $ 18,05, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" ascendió tres centavos a $ 17,58, mientras que el dólar Bolsa subió 11 centavos $ 17,60.



En el mercado de futuros del ROFEX, donde se pactaron u$s 950 millones de dólares, casi el 40% fue en "rol-over" de setiembre a $ 17,597 a octubre a $ 17,915 con una tasa de 21,3%TNA. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 18,86 con una tasa de 21%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 189 millones a u$s 50.969 millones, respecto al día hábil anterior.