Sturzenegger: "La volatilidad cambiaria nos ayuda a desdolarizar la economía"

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, aseguró que la "volatilidad cambiaria" es un instrumento que "ayuda" a la entidad a "desdolarizar la economía" y descartó "totalmente" intervenciones del mercado "para poner el tipo de cambio en un valor que no es de equilibrio".



"Para nosotros la flotación cambiaria es una pieza angular y es tan importante porque nos ayuda a acomodarnos a shocks externos como fueron el Brexit, las elecciones en EE.UU. o la inestabilidad política de Brasil, en las que el tipo de cambio se movió y se acomodó y eso permitió a la economía transitar su recuperación sin sobresaltos, lo que en otro esquema cambiario no hubiera resultado", remarcó.



En el marco de las Jornadas Monetarias 2017 del BCRA, Sturzenegger destacó que "un tipo de cambio flotante permite mantener el equilibrio externo a lo largo de un proceso de crecimiento de la economía".



Las palabras del titular de la autoridad monetaria se dan en medio de una nueva suba del billete que parece coquetear otro vez con los $ 18 en el mercado minorista.



Sostuvo además que "la volatilidad cambiaria nos ayuda a desdolarizar la economía" y remitió al 'bate de béisbol' al que se refirió más temprano en su intervención el exgobernador del Banco Central de Polonia, Marek Belka, al sostener que "la gente puede ganar y perder cuando apuesta y si los movimientos son significativos la gente se queda en pesos y empieza a pensar en pesos".



"Definitivamente están totalmente descartadas las intervenciones para poner el tipo de cambio en un valor que no es de equilibro. Hay que ser pragmático y no dogmático. La flotación es central para una macro más ordenado", apuntó.



En cuanto a las reservas, precisó que la decisión del Gobierno es de "ir acercándolas al 15% del PBI".

Cronista.com.