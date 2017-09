El petróleo alcanzó su valor más alto en dos años

El mercado del petróleo alcanzó este lunes un máximo de hace más de dos años al revalorizarse un 3% y, aunque ha ajustado las ganancias, continúa este martes en niveles no vistos desde julio de 2015, fundamentalmente por la celebración del referéndum independentista del Kurdistán iraquí y la opinión general de que la oferta y la demanda de crudo están muy cerca de alcanzar el equilibrio.Este martes, sin embargo, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha moderado su escalada y cotizaba en 58,06 dólares, un 0,62% menos que ayer pero con una suba del 27% en el año.Detrás de los avances está el hecho de que la región autónoma kurda en el norte de Irak acudió a las urnas este lunes para votar sobre su independencia, a pesar de las advertencias del Gobierno central, las amenazas de países vecinos como Turquía e Irán de cerrar las fronteras y oleoductos, y de la comunidad internacional. Este escenario generó una gran preocupación por la posibilidad del cierre de las exportaciones kurdas de petróleo.En este sentido, Ruecker explica que las tensiones entre la región autónoma y el Gobierno de Bagdad junto a los vecinos del Norte de Irak, se trata de un conflicto de larga data, aunque las interrupciones comerciales de 'oro negro' solían ser de corta duración.Así, en Julius Baer creen que el mercado del petróleo está "demasiado preocupado" por la elevada probabilidad de una interrupción significativa del suministro. "Vemos el aumento de los precios del petróleo como un movimiento temporal impulsado por un sentimiento optimista a la vez que por preocupaciones geopolíticas", señalan desde el banco."Nos atenemos a la visión cautelosa de que los conflictos geopolíticos continuará siendo el factor dominante alcista en el corto plazo, pero el riesgo bajista por la toma de ganancias de las posiciones largas es cada vez más posible", indicó.No obstante, el apoyo alcista también está viniendo por los datos de la Agencia Internacional de la Energía, que muestra que los niveles de inventarios mundiales están reduciéndose. Esta información no es nueva, pero confirma la tendencia reportada por las estadísticas oficiales semanales de EE.UU.A todo esto, se le une la visión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores no pertenecientes al cártel como Rusia de que el mercado está muy cerca de dejar atrás el exceso de oferta de crudo global y alcanzar el equilibrio.Con todo, en Julius Baer prevén que en el corto plazo los precios del petróleo caerán hasta un rango de entre los 40 y 50 dólares por barril.