Trabajadores cortan ruta en Corrientes, afectados por las importaciones de cuero

Trabajadores de un frigorífico de Corrientes capital comenzaron hoy una jornada de protesta con un piquete en una ruta provincial, en reclamo de sueldos adeudados, y denunciaron que la empresa es perjudicada por la caída del precio local del cuero para la industria y por las importaciones.

Las importaciones de cuero afectaron a este sector del mercado interno que abastece a la industria del calzado, de ropa y de otros productos, por lo que los 60 empleados de la planta comenzaron a sufrir la falta de pago de sueldos.



La situación ocurre en el frigorífico Virgen del Valle, en el barrio Laguna Brava, ubicado la ruta provincial N°5, a tres kilómetros del acceso principal a la ciudad de Corrientes, una firma que se dedica a empacar carne para el consumo interno.

Al caer la demanda interna del cuero, porque ingresa más de otros países, también se ve perjudicada la cantidad de ganado faenado, explicaron los trabajadores de la empresa.



El delgado de los trabajadores, Armando Martínez, dijo que el personal no cobró el salario correspondiente a la primera quince de septiembre y que, además, la empresa debe montos no remunerativos desde hace varios meses.

"En esa situación, los trabajadores tenemos un menor salario en cantidad de pesos porque no cobramos los montos que nos venían pagan en negro y encima ahora se atrasan de nuevo con la primera quince de septiembre", dijo Martínez en declaraciones a la prensa.

"Veníamos relativamente bien con los pagos y estamos hablando permanentemente con la empresa porque siempre hemos podido solucionar los problemas, pero ahora se complica más porque el precio del cuero está en caída libre", agregó el delegado de los trabajadores.



Según un informe de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines de la Argentina (CIMA), el país registró un aumento del 107 por ciento de las importaciones de cuero en primeros siete meses de 2017.

La entidad advirtió que, por la suba de importaciones y la caída del consumo, en 2016 cerraron 39 empresas del rubro y se produjeron más de 1.000 despidos en el sector.

El corte de tránsito sobre la ruta 5 se mantenía esta durante la mañana de este lunes y los trabajadores esperaban una respuesta favorable de la empresa para levantar el piquete.