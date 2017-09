Afirman que la economía crece pero todavía está en los niveles del 2015

El economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados señaló que la economía "viene muy bien, hay una mayor actividad realmente y una verdadera expansión, en especial en el sector agrícola y ganadero".



"Hay una real recuperación tras la crisis del año pasado y recién ahora estamos llegando a los niveles del 2015, pero también hay un crecimiento real y el año que viene se va a mantener", añadió en declaraciones a Noticias Argentinas.



Spotorno explicó que "hay mucho de rebote, porque lo comparamos con una situación muy baja del año pasado, pero también es real que hay más actividad y va a mejorar el año que viene".



"Es cierto que estamos creciendo al 4 ó 5 por ciento anual, como se señala desde el Ministerio de Hacienda, pero lo estamos comparando contra meses muy malos, aunque la recuperación se siente", insistió el economista.



Explicó que "hay fuertes inversiones en el sector energético, en la construcción hay una fuerte recuperación, tanto en el sector estatal por la obra pública, pero también hay crecimiento en el sector privado".



Señaló que al sector industrial "le está costando más la recuperación, porque todavía hay una parte afectada por la situación de Brasil y otra por el consumo, pero la que está ligada a la construcción y al agro está mejor, o sea que el crecimiento no es tan homogéneo".



Dijo que la consultora está "proyectando un 2,1% de crecimiento para el próximo año" por debajo de la pauta de la ley de presupuesto del 3,5% que fijó el gobierno.



Argumentó que "no se puede crecer tan rápido con un déficit fiscal tan alto, con récord de presión tributaria, porque eso le baja la velocidad al crecimiento de la economía".



Spotorno agregó que "para crecer más rápido, hay que invertir más y hay que ahorrar mas, pero eso es más difícil en la actual situación con un sector público que es el principal sector que desahorra dentro de la economía, por el alto gasto y el nivel de déficit".



Reiteró que "hay que bajar el déficit y el gasto porque con tanto gasto público no podemos invertir demasiado".