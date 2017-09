Detalles del nuevo Procrear: Podrán acceder quienes tengan ingresos "informales"

Economía Los dos cambios sustanciales que habría en la nueva versión del Procrear

El Gobierno tiene todo listo para lanzar el próximo 2 de octubre una nueva línea de créditos del plan Procrear de acceso a la primera vivienda, que. La iniciativa contará con una novedad:La iniciativa, que se llamará(para la línea Solución Casa Propia, hoy ese monto es de $ 2 millones) y buscará facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que no cuentan con fondos para cubrir el 10% del valor del inmueble (algo que en las otras líneas se pide como ahorro previo) o que no tengan trabajos registrados.El programa funcionará de la siguiente manera., como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo o bien algún plan social que atestigüé que necesitan ayuda del Estado para comprar., que están atadas al Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) que, a su vez, sigue la evolución de la inflación medida por el Indec. Es decir, son depósitos que se actualizan por el aumento del costo de vida. Según informó el Gobierno el postulante deberá ahorrar en 12 meses al menos hasta un 5% del valor de la propiedad."Se les da la posibilidad, en un año, de juntar el dinero y de generar antecedentes crediticios bancarios, mostrando capacidad de ahorro. Es una línea para enfrentar el déficit habitacional y ayudar a aquellos que no tienen ingresos a cumplir el sueño de la vivienda propia", dijo en diálogo conel ministro de Interior, Rogelio Frigerio.(en el Procrear tradicional, ese monto podía ascender hasta $400.000), por lo que