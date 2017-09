El dólar cerró la semana en $ 17,59

Durante la semana, la divisa minorista pegó un salto de 30 centavos (+1,7%) a $ 17,59, su mayor nivel en casi tres semanas.



Este viernes, el billete apenas subió un centavo en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que efectuó ámbito.com.



La moneda estadounidense retomó la tendencia alcista que había perdido en las semanas posteriores a las PASO, ante una demanda por cobertura más activa por parte de bancos y empresas.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el avance semanal del dólar fue levemente más pronunciado, con un incremento de 33 centavos y medio (+2%) a $ 17,335, su máximo en lo que va de septiembre, después de amagar la semana pasada con perforar la cota de los $ 17.



En el último día de la semana, la cotización mayorista sumó cuatro centavos y medio (el Banco Nación cerró el tipo de cambio mayorista a $ 17,31 vendedor para la transferencia), con un monto operado de u$s 564 millones (6% menos que el jueves). "Los inversores se ocuparon de encuadrar posiciones y atender pagos al exterior, como mostrando una cierta conformidad del valor alcanzado por la divisa, a esta altura del mes", dijo una fuente del mercado.



Luego de la licitación de Lebac el martes -en la que el Banco Central mantuvo la tasa de corto plazo en el 26,5% y convalidó alzas superiores al 27% en los tramos más largos- los retornos en pesos fueron debilitándose en el mercado secundario, lo que estimuló la demanda por la divisa. Este viernes, el rendimiento de la Lebac a 26 días se pactó a 26,25%, mientras que a 272 días se operó a 27,10%. A la vez, se registró una nueva caída de la tasa del call money, a 25%.



En el segmento informal, por otro lado, el blue aumentó 11 centavos a $ 17,95 (este viernes cerró estable), de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó seis centavos a $ 17,39 (+ 35 centavos en la semana), mientras que el dólar Bolsa cerró estable a $ 17,32 (+ 30 centavos en la semana).



En el mercado de futuros del ROFEX, se pactaron u$s 525 millones de los cuales el 46% fue en" roll-over" de septiembre ($ 17,39) a octubre ($ 17,725), con una tasa de 22,68%. El plazo más largo fue diciembre, que terminó a $ 18,335, con una tasa de 21,61%. Los plazos subieron cinco centavos en promedio, reportó ABC Mercado de cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 77 millones a u$s 51.288 millones, respecto al día hábil anterior.