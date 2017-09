Los dos cambios sustanciales que habría en la nueva versión del Procrear

El Gobierno se prepara para lanzar una nueva edición del Procrear para la línea Solución Casa Propia, la línea de crédito para comprar una vivienda nueva o usada con un crédito hipotecaria UVA y un subsidio estatal.



Hoy habrá una nueva reunión de las denominadas "de seguimiento" en la Residencia de Olivos, en la que parte del equipo del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Vivienda, Iván Kerr, le expondrán al presidente Mauricio Macri las modificaciones de este nuevo lanzamiento que, de aprobarse, verá la luz entre la semana próxima y los primeros días de octubre.



Hasta ahora, el Procrear Casa Propia establecía que se podían adquirir viviendas hasta $ 2 millones y el postulante debía contar con ahorros equivalentes al 10% de la propiedad. El resto se cubría con un aporte estatal de entre $ 200.000 a $ 400.000 y un crédito hipotecario UVA.



En la presentación que realizarán hoy y que escucharán Macri y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, se propondrán dos cambios sustanciales. El primero, que, con la intención de ampliar la base de beneficiarios, se quite el requisito de contar con fondos propios para que puedan participar aquellos que no cuentan con los ahorros para cubrir ese 10%. "Esto le abre la puerta a la base de los asalariados del Procrear, que ganan $ 20.000, $ 25.000 y se les hace muy difícil ahorrar", explicaron.



Esa modificación no implicará un aumento del subsidio que, no sólo se mantendrá aunque en realidad pierde peso por la inflación, sino que significa una mayor cobertura crediticia por parte de las entidades financieras, pasando del 60% del financiamiento actual a casi el 80% del total del crédito.



Otro punto que planteará Kerr es que este relanzamiento, que se hará justo en el principio de la campaña electoral con miras a la elección para senadores y diputados del próximo 22 de octubre, es el de focalizar este nuevo modelo del Procrear sin ahorro previo hacia los segmentos más jóvenes, una especia los sub 35 del mercado laboral, publica el diario El Cronista.



La apertura de la línea dependía hasta ahora de la ejecución presupuestaria y de la capacidad de proponer un nuevo llamado.



El problema no estaría tanto en los fondos, ya que por los propios plazos del proceso parte de ellos corresponde al Presupuesto 2018 y parte tiene que ver con el "sobrante" del último llamado. Teniendo en cuenta que se inscribieron 90.000 familias, sólo se firmaron 6000 escrituras. El resto o desistió, o no cumplió con la totalidad de los requisitos o no encontró una vivienda. Pero el problema en el fondo son las entidades financieras y su capacidad de atender los pedidos.



"Durante muchos años, los bancos se dedicaron a otorgar tarjetas o créditos personales, no tienen gente capacitada ni estructura para poder trabajar en tiempo y forma todos los pedidos, entonces hay operaciones que quedan truncas porque los tiempos inmobiliarios son diferentes a los plazos de aprobación del crédito", explicaron fuentes de la Casa Rosada.



Según el Presupuesto 2018, para el año entrante la administración nacional "continuará impulsando la demanda de viviendas a través de diversos instrumentos, como el Procrear, aumentando la transparencia en la asignación de recursos públicos a familias que requieren apoyo del Estado para acceder a su primera vivienda. En particular, hay cerca de 141.000 potenciales beneficiarios de Procrear y se cuentan con más de 14.000 viviendas con factibilidad para financiamiento asociado al sector privado (PPP)".



La línea Solución Casa Propia del Procrear fue la más demandada. Permite comprar la primera vivienda, nueva o usada a las familias con ingresos de entre dos y cuatro veces el salario mínimo vital y móvil (entre $ 19.000 y 38.000).