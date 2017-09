Posible paro de recibidores de granos afectaría tareas en puertos y acopios

Unos 7.000 trabajadores enrolados en la rama "Acopio" del sindicato de Recibidores de Granos podrían adoptar medidas de fuerza la semana que viene si en la audiencia que pidieron al Ministerio de Trabajo para continuar la negociación salarial no hay una propuesta que se acerque a sus demandas.



Urgara, el gremio que los representa, aspira a obtener una recomposición salarial del orden del 27 o 28%, en línea con lo que cerraron para las otras dos ramas, "Puertos privados" y "Exportación y controladores". En tanto, las empresas agrupadas en Coninagro y la Federación de Centros de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales ofrecieron 20% en dos cuotas, según denunciaron los sindicalistas en un comunicado. La paritaria está vencida desde el 30 de junio pasado.



'No admitiremos más dilataciones en las negociaciones y estamos preparados para tomar medidas de fuerza en pos de alcanzar un aumento salarial que satisfaga las necesidades de los trabajadores. Estaremos realizando asambleas en lugares de trabajo hasta tanto se resuelva la situación del sector, que consideramos motor económico del país', manifestó en un comunicado Alfredo Palacio, líder de los recibidores de granos.



Por su parte, fuentes del sector empresario citadas por el diario BAE se mostraron sorprendidas por el aumento de la tensión, ya que 'venimos dialogando con el gremio para cerrar un número que podría rondar el 23 por ciento".



Según dijo Pablo Palacio, secretario gremial de Urgara, el sector empresario "no se movió de la propuesta del 20, por lo que las negociaciones quedaron trabadas". Palacio confirmó a Cronista.com que hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo ayer y hoy mismo comenzaron una serie asambleas en los lugares de trabajo, repartidos en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, para "informar a los trabajadores sobre el cuadro de situación".



Palacio no descartó que la concreción de medidas pueda afectar la actividad comercializadora, más allá de que buena parte de los envíos a puertos y acopios se haya dado en abril y julio. "Esperamos no tener que llegar a tomar medidas. Si las hubiera, la actividad se resentiría en forma generalizada aunque el conflicto esté circunscripto a la rama acopio. El efecto también se sentiría en esta época del año, porque hoy por hoy la actividad es pareja en todo el año, más allá de los tiempos de siembra y cosecha. Hay millones de toneladas de grano en silobolsas, que pueden tener que ser recibidas y clasificadas por nuestros afiliados en cualquier momento", aclaró.



El año pasado, los recibidores de granos obtuvieron un aumento salarial del 38%, en línea con los aceiteros. Ambos lideraron el ranking de mejores acuerdos salariales del 2016.