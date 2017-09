Argentina importará carne vacuna de Brasil

Argentina autorizó la importación de carne vacuna procedente de Brasil. La noticia se conoció ayer, a través de una resolución del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), y generó sorpresa en el sector de ganados y carnes, donde no se esperaba esta decisión.



"Se encuentra operativo para la importación de carne bovina fresca deshuesada a la República Argentina", dice el texto aprobado por la entidad, y remitido a las autoridades brasileras, para que los interesados comiencen los trámites para la comercialización.



Ningún funcionario del Ministerio de Agricultura salió a opinar sobre la medida. El titular del área, Ricardo Buryaile, está en la provincia del Chaco acompañando al presidente Mauricio Macri y se espera que formule declaraciones a su regreso a Buenos Aires.



En fuentes de la industria frigorífica se considera que la medida puede afectar a algunos cortes que abastecen al mercado local. En particular, a la carne para manufactura de embutidos, hamburguesas y otros productos elaborados con carne vacuna.



Brasil es el mayor exportador mundial de carnes de todo tipo, y lleva una amplia delantera en estos productos de carne bovina. En este momento el precio de la carne de novillo en Brasil alcanza los 2,90 dólares por kg, contra 3,50 en la Argentina. Considerando los costos de logística y las diferencias de calidad, no es mucho lo que puede incidir la eventual entrada de carne brasileña al mercado argentino.



De todas maneras, el consenso en el sector es que así como se busca una apertura plena para los principales productos del agro, y en particular de la carne vacuna, la contrapartida es autorizar la importación, "siempre y cuando no medien cuestiones sanitarias".



El status sanitario de Brasil, ante la Organización Internacional de Epizootias (OIE, el organismo que regula globalmente la sanidad de los animales y sus productos), es prácticamente similar al de la Argentina. Sin embargo, en los últimos meses la industria frigorífica brasileña estuvo sacudida por varios escándalos, como el recordado caso de la "carne fraca", que involucró a encumbrados empresarios del sector. Las autoridades sanitarias brasileñas expusieron a la luz pública una serie de irregularidades en las normas administrativas y sanitarias de varios frigoríficos.



La Argentina viene de autorizar la importación de carne de cerdo de los Estados Unidos, como contrapartida de la esperada apertura para los limones y, próximamente, de la carne vacuna. Se espera que la semana próxima haya noticias al respecto, lo que implicaría la reanudación de las exportaciones después de 17 años, cuando se cancelaron por la reaparición de fiebre aftosa en la Argentina.