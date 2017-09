El dólar cerró casi estable a $ 17,45

El dólar retrocedió cinco centavos este miércoles a $ 17,41 en agencias y bancos, un día después de la licitación de Lebac, en la que el Banco Central mantuvo la tasa a 26,5% en el plazo más corto.



El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se dio vuelta sobre el final de la rueda y avanzó cuatro centavos y medio a $ 17,215, acumulando su tercera alza consecutiva.



El ascenso se produjo un día después de que el Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de Lebac a 28 días en el 26,5% anual, y convalidó alzas de hasta el 27,25% para los tramos más largos, tal como se venía operando en el mercado secundario.



En este sentido, la entidad monetaria anunció que adjudicó Lebac por un total de $ 437.347 millones, sobre un total de propuestas de $ 439.560 millones. Los vencimientos de Lebac de este martes ascendían a $ 484.211 millones, que representaban el 55,82% de la base monetaria.



Tras esa licitación, estimaron fuentes de la autoridad monetaria que al menos $ 10.000 millones serían colocados por las entidades financieras en pases a 7 días.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "luego de la licitación de Lebac del martes, se aclaró el rumbo del mercado financiero ya que cada inversor tomó el camino que más le resultaba redituable en dólares y/o pesos. En el caso de los bancos y empresas optaron por volcar sus fondos para la compra de dólares y eso explicó la suba de este miercoles".



Durante la rueda, la moneda sufrió el embate final de la demanda por cobertura que terminó por definir el ajuste en los últimos minutos de las operaciones. Los precios se mantuvieron lateralizados y cristalizados en un rango muy estrecho de fluctuación que reflejó la paridad de fuerzas en el mercado a lo largo de casi toda la jornada y sólo corrigieron hacia arriba a poco de que finalice la sesión.



Los mínimos se anotaron en el inicio cuando se transaron negocios en los $ 17,13, cuatro centavos debajo del final previo. Los precios estuvieron estabilizados en una franja de $ 17,14 a $ 17,15 sin sufrir modificaciones importantes hasta que casi sobre el cierre las órdenes de compra terminaron por inclinar la balanza hacia el lado de la demanda provocando la suba final registrada por el tipo de cambio que tocó en este lapso máximos en los $ 17,215.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la demanda luce algo más tonificada y ha logrado revertir la tendencia de debilidad que viene exhibiendo el mercado doméstico colocando los valores del dólar en un nivel algo más acorde a las expectativas del mercado, con un piso que ahora se ubica claramente por encima de los $ 17". En este contexto, el volumen total operado bajó un 15% a u$s 475 millones.



En el segmento informal, a su vez, el blue ascendió dos centavos a $ 17,97, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó siete centavos a $ 17,26, mientras que el dólar Bolsa sumó cinco centavos a $ 17,23.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 579 millones, el 45% fue en "roll-over" de setiembre a $ 17,302 a octubre a $ 17,65 con una tasa del 23,7%TNA. El plazo más largo fue enero, que cerró a $ 18,61 con una tasa de 22,67%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 250 millones a u$s 51.362 millones, respecto al día hábil anterior.