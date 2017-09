El ministro Caputo admite tener dudas sobre gravar la renta financiera

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, expresó hoy sus dudas acerca de aplicar un impuesto a la renta financiera, al señalar que "no sé si es el mejor momento" para que eso ocurra."El tema de la renta financiera lo estamos analizando. Tengo que reconocer que tengo sensaciones encontradas, ya que si bien es justo porque está en todo el mundo, no sé si es el mejor momento, porque de corto plazo no nos va a dar algún beneficio", evaluó el funcionario.Caputo disertó en un evento organizado por el matutino El Cronista, donde ratificó que "las necesidades financieras del año que viene van a ser menores" a las de este año.Por otra parte, Caputo insistió con que la reforma del mercado de capitales "es una ley clave para tener un desarrollo sostenido, equilibrado y de largo plazo"."Tenemos que generar una alternativa de financiamiento competitiva al sistema financiero. Es una deuda que venimos a saldar", añadió.Y consideró también que "tenemos que lograr que los argentinos empecemos a invertir más en el mercado de capitales, más allá de nuestra costumbre de invertir ahorros en plazos fijos".A su criterio, "hay que generar incentivos para que haya instrumentos para invertir. Y para ello, se necesitan nuevos fondos, que apunten a conectar el capital con los proyectos".Para el ministro, "los inversores tienen que estar seguros que se los está tratando bien, que no hay excesos de comisiones o de gastos, que hay un marco jurídico que los protege".En este marco, Caputo destacó que la economía "va a crecer este año al 3%, el año que viene al 3,5%, la inflación está bajando, estamos llegando con el crédito a diferentes sectores"."Por eso, estamos absolutamente encaminados en esta reconversión de la economía. Y que la gente apoye ésto (en elecciones) nos marca que estamos yendo por el camino correcto", enfatizó.Por último, consideró que "no desviarnos de nuestras metas fiscales va a garantizar no solo la sustentabilidad de la deuda, sino que a partir de 2020, empiece a decrecer. Esa es la mejor forma de combatir cualquier shock externo".