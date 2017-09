Para Kicillof, el proyecto de Presupuesto 2018 esconde un "ajuste feroz"

El diputado nacional y ex ministro de Economía Axel Kicillof acusó hoy al Gobierno de "no querer discutir" el Presupuesto para 2018, porque el proyecto, a su criterio, contiene "un ajuste feroz".

"No lo quieren discutir porque son todas malas noticias, es un Presupuesto de un muy fuerte ajuste", sostuvo el legislador kirchnerista.

En declaraciones a radio Diez, Kicillof advirtió que el proyecto de Presupuesto tiene "algunos maquillajes contables para que no se vea dónde está el ajuste".



Para el exministro, la iniciativa oficial contempla "un aumento del 50% en algunos servicios, como en la luz; viene también un incremento del boleto del transporte, porque prácticamente retiran los subsidios. Es un feroz ajuste y un feroz tarifazo".

El proyecto fue presentado oficialmente el viernes último por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la Cámara de Diputados; ayer, éste funcionario, junto con su par de Finanzas, Luis Caputo, brindaron detalles ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ese cuerpo legislativo.