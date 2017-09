El dólar subió ocho centavos y cerró en $ 17,46

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó cuatro centavos a $ 17,17 mientras se llevaba a cabo una nueva subasta de letras por más de u$s 484.200 millones, equivalente al 47% del stock. El resultado se conocerá luego del cierre de la plaza financiera.



Desde la autoridad monetaria preveían que quedarían sin renovar más de $ 60.000 millones porque los bancos necesitan recuperar liquidez para completar los encajes obligatorios. De esta manera que el efecto monetario de esa masa de dinero sería nulo, ya que no podrá destinarse a la compra de divisas ni a préstamos. Sin embargo, los inversores consideraron que ese disponible se utilizaría para la adquisición de dólares y se anticiparon este martes a esa posible suba.



La moneda operó con tendencia mixta y errática en un escenario marcado por una volatilidad muy pronunciada resultado de cambios de rumbo bruscos que se reflejaron en una elevada amplitud entre máximos y mínimos operados.



La inercia compradora que se manifestó con fuerza en la jornada previa se mantuvo vigente en el primer tramo de la rueda apuntalando la cotización que alcanzó en este lapso los valores más altos cuando se operó en los $ 17,30, diecisiete centavos arriba del cierre anterior. Sin embargo, los buenos niveles de precio alentaron la aparición de órdenes de venta que diluyeron la presión sobre el mercado provocando una caída vertical en la cotización que tocó mínimos en los $ 17,13. En este contexto, el volumen total operado fue de u$s 563 millones.



En el segmento informal, a su vez, el blue subió tres centavos a $ 17,95, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cede un centavo a $ 17,18, mientras que el dólar Bolsa baja tres centavos a $ 17,16.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 621 millones, más de la mitad fue a fin de mes a $ 17,261 con una tasa de 23,4%TNA. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 18,58 con una tasa del 22,9%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el lunes u$s 188 millones a u$s 50.836 millones, respecto al día hábil anterior.