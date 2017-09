Aseguran que en el país "la cadena láctea no se termina de ordenar"

El presidente de Confederaciones Rurales Argentina criticó la falta de decisiones políticas para concretar la institucionalización del sistema productivo lácteo.



"La situación lechera no ha cambiado mucho desde el año pasado inclusive este año, si bien la situación climática ha mejorado la verdad es que no avanzamos"- afirmó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y productor lácteo.



En la mañana de Campo en Acción Radio, el dirigente rural expresó la preocupación que genera la disminución que ha habido en la cantidad de tambos y sobre todo el achicamiento en la cantidad de vacas y en consecuencia de la producción.



Si bien hay productores que pudieron solventar la situación financiera, algunos con otra producción, la realidad es que la situación a nivel país no ha cambiado, los precios aumentaron pero no en la proporción necesaria como para poder hacer funcionar los tambos y mucho muchos para poder pagar las deudas que se han tomado y recuperar el capital para poder salir adelante.



Además Chemes señaló la tendencia a la concentración que se está visualizando en la actividad. "El que tiene capacidad financiera sin duda compra más vacas y ha tratado de crecer y le compra las vacas a ese tambo que cerró. Esta tendencia no es ni buena ni mala, pero si preocupa el productor mediano y chico que no tiene recursos para la recuperación"- remarcó.



Según el dirigente esta problemática fue presentada en reiteradas veces a los funcionarios nacionales, inclusive hubo reuniones con el Ministro Buryaile. Si bien desde la sub Secretaria de Lechería de la Nación se está trabajando en un proyecto de mediano y largo plazo para modificar la lechería, "no vemos una decisión que brinde medidas inmediatas al productor que hoy necesita ayuda"- exclamó Chemes y advirtió que si no se toman medidas ahora habrá más productores que abandonen la actividad.



Otro de los problemas que atraviesa la lechería es la marcada diferencia entre lo que paga el consumidor y los precios que recibe el productor, a lo que se suma los altos costos de producción.



"La realidad es que la cadena no se termina de ordenar, pasa el tiempo y no se ordena y el ordenamiento significa institucionalizar el sistema productivo que haría transparentar los mercados y ahí podríamos lograr un equilibro que tanto buscamos pero bueno esto es una decisión política que todavía no la hay"- criticó Chemes. (Campo en Acción)