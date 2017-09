El dólar bajó 22 centavos en la semana

El billete, de esta manera, acumula una pérdida de 31 centavos (1,8%) desde el lunes 4 de septiembre cuando comenzó esta racha negativa.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 22 centavos y medio a $ 17, su mínimo su mínimo en casi ocho semanas una caída sólo superada por la experimentada en la semana de mediados de agosto pasado, luego de conocido el resultado de las PASO (cuando perdió 41 centavos).



Durante este período, los bancos, empresas e inversores se deshicieron de los dólares y compraron pesos para colocar esos fondos en otros activos más rentables, como el mercado secundario de Lebac donde la tasa a 5 días es de 27,75%TNA y la de 243 días se ubica en los 27,35%TNA según último cierre. Mientras que la exportación cerealera sólo estuvo liquidando unos u$s 88 millones diarios de promedioy los bancos unicamente compraron la divisa para el pago de sus obligaciones comerciales.



Este viernes, la moneda retrocedió dos centavos y acumuló su quinta caída consecutiva. El Banco Nación, en tanto, cerró el tipo de cambio a $ 16,975 vendedor para la transferencia.



Como en las ruedas anteriores, la oferta estuvo muy activa desde el inicio hasta bien entrada la última parte de la misma. En este lapso, los ingresos desde el exterior ejercieron la acostumbrada presión sobre los precios que se tradujo en una baja del tipo de cambio que tocó mínimos en los $ 16,975 a media mañana. Una pequeña reacción de la demanda impulsó una mejora de los valores del dólar en la última media hora de operaciones que llegaron a tocar máximos en los $ 17.



"El aumento en el volumen negociado en los dos últimos días (se disparó más de 35% al récord de u$s 655 millones entre el jueves y el viernes) aporta más consistencia a la tendencia de debilidad del dólar y da pie a presumir que el rango actual alcanzado en la plaza local tiene escasas chances de reaccionar con una corrección alcista que lo vuelva a colocar en el corto plazo por encima de los $ 17", puntualizaron desde PR Corredores de Cambio.



En el segmento informal, a su vez, el blue perdió cuatro centavos a $ 17,84 en la semana, luego de caer dos centavos este viernes, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" descendió 18 centavos a $ 17,02 en los últimos cinco días (+2 centavos este viernes) y el dólar Bolsa bajó 23 centavos en los últimos cinco días a $ 17,02 (- 1 centavo).



En el mercado del futuro ROFEX, donde se operaron u$s 655 millones, casi el 60% fue a fin de mes a $ 17,145 con una tasa del 24,4%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,118 con una tasa del 23%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el jueves u$s 70 millones a u$s 50.972 millones, respecto al día hábil anterior.