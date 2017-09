En Gualeguaychú proyectan "zonificar" la instalación de supermercados

El nuevo proyecto surge desde el bloque de Concejales del Frente para la Victoria, tras la insistente demanda del Centro de Almaceneros de Gualeguaychú, quienes señalaban como "competencia desleal" a los supermercados chinos.



Desde el bloque oficialista, el concejal Pablo Delmonte aclaró: "Nuestro bloque nunca trabajó en contra de los supermercados chinos ni los trató como un subgrupo. Nosotros trabajamos respecto a la actividad de todos los supermercados sin hacer ningún tipo de distinción sobre el comerciante".



Luego de varios meses de reclamos y demanda de una solución, la ciudad cuenta con un proyecto que se encuentra en una etapa avanzada.



Qué es el proyecto de zonificación



Delmonte detalló a ElDía que se encuentran "en un trabajo que surge por la iniciativa del Centro de Almaceneros, pero nosotros queremos hacer un trabajo que esté por encima de la coyuntura. Pretendemos zonificar de manera sustancial la actividad de los supermercados y que se enmarque dentro de la planificación que está haciendo la Subsecretaría de Planeamiento de la ciudad".



"Lo que propusimos es ubicar los supermercados sobre las avenidas de la ciudad, entendiendo que son zonas comerciales. Planeamiento tomó nuestro proyecto y le sumó algunas observaciones para profundizar la zonificación", relató.



En cuanto a los aportes del área de Planeamiento, el concejal indicó que les "propusieron que sea en algunas avenidas de la ciudad, no en todas, y sobre todo en las más periféricas. A su vez, le incorporan una restricción lineal con comercios similares. Ese criterio ellos lo toman con un antecedente de Concepción del Uruguay y Paraná" y aclaró: "Hasta el momento no se tomó una decisión de fondo sobre este punto".



Respecto a la competencia entre almacenes, despensas y supermercados, se trabaja en uno de los puntos cruciales, pero que aún no ha sido resuelto. "No podría instalarse un supermercado nuevo si a 60 metros a la redonda hay una despensa", explicó Delmonte.



Luego agregó que "el proyecto busca proteger al comercio menor, del mayor. Si se instalarían dos supermercados juntos, no habría problemas. Este punto es el que se está debatiendo".



Asimismo, contó que están abiertos a recibir sugerencias de los comerciantes y aseguro que con el bloque de concejales de Cambiemos "estamos trabajando activamente en la Comisión y hasta ahora en todo lo que se ha avanzado ha sido de forma unánime. Ahora ellos también están evaluando este nuevo criterio de Planeamiento sobre la distancia de los comercios".



Finalmente, agregó que desde el Frente para la Victoria, también tienen en agenda "sumar algunos puntos para que los supermercados que se instalen deban incorporar productos de elaboración local, tanto de las marcas de la ciudad como de los emprendedores".



El Centro de Almaceneros está participando formalmente al igual que el Centro de Defensa Comercial. En ambos casos estarían de acuerdo con el proyecto original y evalúan los aportes de Planeamiento.



Más supermercados



Las últimas estadísticas indicaban que Gualeguaychú cuenta con 16 supermercados chinos, pero se han hecho presentaciones para 12 supermercados más para el año que viene. Serían 28 en total.



Es importante resaltar que el proyecto de zonificación no evalúa las iniciativas comerciales discriminando por raza, credo o nacionalidad. Cualquier tipo de avance en este sentido sería estrictamente discriminatorio.