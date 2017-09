Crece la oferta: bancos amplían líneas de préstamos con UVA

Banco Nación suma la versión personales para la compra de autos y Santander extiende plazos y montos



Si bien el abanico de opciones está cubierto, son hipotecarios, personales y prendarios, cada entidad elige por cuál de los segmentos apostar y reacomodan su negocio. Así es como algunos bancos implementan nuevas líneas y otros amplían plazos y montos.



Los últimos anuncios fueron de Nación y de Santander Río. El banco público se volcó a la línea UVA que financia autos, ofrecerá hasta $ 500.000 a una tasa del 5,5% más inflación, mientras que el privado triplicó el monto que otorga para los créditos hipotecarios, lo llevó a $ 15 millones, y elevó el plazo a 30 años.



Los números hablan por sí solos. Según el informe sobre bancos del BCRA, en agosto se adjudicaron hipotecarios con UVA por $ 6.047 millones, un 52% más que en julio, de manera que desde el lanzamiento de este segmento, en abril de 2016, ya se otorgaron $ 20.000 millones. En cuanto al total de los préstamos con UVA, el volumen asciende a $ 28.850 millones.



Los hipotecarios ajustados por UVA están disponibles en todos los grandes bancos, a excepción del HSBC que se enfocó en créditos a tasa fija. Los personales para cualquier destino son exclusivos del Banco Ciudad, mientras que los personales del Banco Provincia, y ahora también del Banco Nación, son solo para la compra de autos y motos. Por su parte, el ICBC ofrece préstamos prendarios con UVA, pero únicamente en alianza con una automotriz.



El Banco Nación está por lanzar créditos para la compra de autos tanto nuevos como usados, camionetas y motos son personales porque no se hace prenda sobre el vehículo por hasta $ 500.000, a una tasa del 5,5% más la variación de la inflación.



El objetivo del banco es que la opción esté disponible en el mismo momento en el que el interesado se encuentre en el concesionario, ahí podría saber si califica o no para llevarse el crédito; para lo cual, Banco Nación trabaja en conjunto con la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA).



Por su parte, el Banco Santander Río tendrá vigente desde próxima semana los cambios en su línea de créditos hipotecarios UVA. El monto máximo a otorgar se incrementa desde los $ 5 millones hasta los $ 15 millones y el plazo máximo de financiación se amplía de 20 a 30 años. Además, la línea estará disponible para clientes y no clientes.



Un cambio importante es de gestión: Santander Río ofrece un circuito totalmente digital. Desde la entidad detallaron que el cliente podrá cargar los documentos digitalmente, scaneados o por fotos, y lo podrá enviar a través de la web; una vez aprobado, recién se acercará a firmar y a presentar los originales a la sucursal.



También se incorporan nuevas opciones entre los destinos del crédito. Además de la compra de inmueble, se podrá destinar el préstamo a refacción y terminación de vivienda permanente, compra de vivienda no permanente y adquisición de terreno para uso residencial.



"Con estas modificaciones de plazos y destinos de los créditos hipotecarios estamos seguros que vamos a lograr que más gente cumpla el sueño de acceder a la vivienda propia y contribuir a reducir el déficit habitacional de la Argentina", señaló Enrique Cristofani, presidente de Santander Río.



