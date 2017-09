El Gobierno pidió un "trámite rápido" al proyecto de Responsabilidad Fiscal

Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, presentaron hoy en el Senado el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que apunta a controlar el gasto público de todas las jurisdicciones y pidieron que se apruebe "rápido".Durante la presentación de la iniciativa, realizada en un acto protocolar en el Salón Illia, Dujovne destacó el "consenso" entre la Nación y las Provincias para la elaboración del nuevo programa que, según indicó, garantiza la "solvencia fiscal", y pidió que tenga un "trámite rápido en el Congreso".Del acto participaron también el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los ministros de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Lisandro Nieri; de Economía de Neuquén, Norberto Bruno, y de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura."Sin inversión no hay crecimiento. Para eso necesitamos reglas de juego claras y para eso necesitamos ser solventes", afirmó Dujovne al tiempo que destacó que ése es el objetivo del proyecto de ley de "Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno", según su título.El ministro de Hacienda afirmó que "la manera de asegurar la solvencia" es "tener un tamaño del gasto público consistente con la presión tributaria" y destacó como uno de los puntos principales del proyecto que se "mantiene constante el gasto primario de aquí en adelante".En efecto, uno de los artículos de la iniciativa indica que todas las jurisdicciones deben mantener constante el gasto primario en términos reales y, en el caso de las deficitarias o con servicios de deuda superiores al 15%, el gasto total.También subrayó que el proyecto fija "límites al crecimiento del empleo público", dado que los Gobiernos nacionales, provinciales y de la Ciudad no podrán agrandar la planta de empleados que tengan al 31 de diciembre de 2017, a menos que crezca la población.Además, restringe el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno "para que no se puedan generar gastos permanentes que afecten a las siguientes gestiones", según subrayó el funcionario nacional.Por su parte, Pinedo señaló que la iniciativa "tiene mucha relevancia para este Congreso porque no se está presentando un proyecto del Poder Ejecutivo, sino uno elaborado por la mayor parte de los ministros de Economía de las provincias"."Es importante para la Nación, las Provincias y sobre todo para los habitantes, que van a saber que sus dirigentes no van a generar una crisis", agregó el senador.El proyecto está basado en un acuerdo firmado por Dujovne y los ministros de Economía y Hacienda de todas las jurisdicciones del país, con la excepción de La Pampa y San Luis, por ser las únicas que tienen superávit.A la presentación también asistieron los senadores de Cambiemos Silvia Elías de Pérez (Tucumán); del PJ-FPV Miguel Pichetto (Río Negro) y Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires); del GEN Jaime Linares (Buenos Aires) y del Interbloque Federal Liliana Negre de Alonso (San Luis). (NA).-