En Tucumán realizaron una "cumbre" y piden que se vete norma antiazúcar

El propio Manzur dijo que intentará convencer a Mestre de que"Lo he sostenido, alguna vez cuando fui ministro de Salud Pública de la Nación, en Ginebra (Suiza), al defender ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la producción natural y la ingesta medida del azúcar y estoy dispuesto a que, con documentación en mano, dialoguemos con el intendente para que entienda que el endulzante no es nocivo para la salud", dijo el gobernador tucumano.En el mismo acto, el gobernador anunció que" para que sea ratificado por el cuerpo.. Aunque no se dieron mayores precisiones, el argumento que usaría Tucumán sería el que "se afecta la libre elección del consumidor" porque se ataca "sólo uno de los hidratos de carbono". En una tácita confirmación de la estrategia, el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), Julio Colombres, le dijo al diario La Gaceta:"Queremos resolver el problema; pedimos a Ramón Mestre rever la decisión, todos podemos tener situaciones en las que no vimos toda la información como corresponde", dijo ayer Manzur y advirtió que la preocupación tucumana es que "se podría generar un efecto contagio en otras provincias", según declaraciones reproducidas por el sitio oficial de Prensa del gobierno tucumano.De la cumbre azucarera participaron representantes de uniones cañeras, grandes, medianos y pequeños productores, entre ellos: Sergio Fara, presidente de la Unión de Cañeros Independiente de Tucumán (UCIT); el presidente del Grupo Luque, Emilio Luque; por el sector privado, la empresaria Catalina Lonac; José Igancio Lobo Viaña, presidente de la Sociedad Rural; en representación del Centro Azucarero Regional, Julio Colombres; entre otros.El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, fue el encargado de sembrar otras suspicacias. Aseveró que "esta ordenanza está más cerca de ser un lobby para un producto sintético importado que, al igual que el azúcar, tiene una dosis máxima diaria recomendada".", enfatizó Manzur el mandatario en rueda de prensa.Asimismo, dijo que. Y que la iniciativa no posee ninguna lógica sanitaria. "Es muy importante trabajar en la educación alimentaria, comer más sano, alimentarse con frutas y verduras, y menos azúcares libres. Pero de esto se va sacar una ordenanza para prohibir el azúcar en las mesas no tiene lógica, atenta contra la industria.", declaró Manzur.La Voz del Interior.