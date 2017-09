FeCiER reclama la reactivación de las economías regionales

Se llevó adelante en el Ministerio de Agroindustrias de la Nación una importante reunión entre Ricardo Buryaile y el Sector de Economías Regionales de la CAME, al que FeCiER pertenece y además, en esta oportunidad, estuvo presente.



En la reunión participaron, además, Daniel Eduardo Asseff, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria; Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME; Pablo Vernengo, director Ejecutivo del mismo organismo; Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros y Fruticultores Independientes de San Juan; Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara Regional de la Producción y de Agroindustria de Salta; Nieves Pascuzzi, coordinadora general del mismo Ministerio y Ariel Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.



En el encuentro se informó al ministro la situación por la que están atravesando todas las economías regionales del país. Considerando que hay temas comunes a todas las economías, "se le brindó un pormenorizado detalle de temas que se deben considerar para superar la situación actual, tales como impositivos, laborales, comerciales, importaciones, sanitarios, etc.", manifestó el titular de la FeCiER.



"Creemos que se deben llevar adelante cambios estructurales, que nos saquen de este estancamiento al que las políticas productivas de los últimos años nos han llevado, pero también debemos ser prudentes y objetivos, para que la implementación de estos cambios no produzcan el efecto contrario y terminen sacando a nuestros productores del sistema", acotó Borgo.