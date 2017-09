Son casi 5 millones las hectáreas inundadas en la Pampa Húmeda

El funcionario dijo que se avanza con las obras pero admitió que "llevarán tiempo".

Señaló que la Argentina "tiene dentro de su zona más rica, que es la pampa húmeda, casi 5 millones de hectáreas inundadas, tomando Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa.

En diálogo con Radio Nacional, Buryaile dijo que es una "pérdida cuantiosa para la Argentina, pero de todas maneras aún en estas condiciones ha habido rendimientos muy buenos que nos llevó a tener una cosechas que hasta ahora no las hemos tenido".

Consideró, además, que la pérdida de ganado vacuno que casionan las inundaciones se vaya a trasladar a un "aumento de precio para el consumidor en la carne vacuna".

"No lo veo a eso, porque la Argentina viene creciendo en rodeo vacuno alrededor de un millón de cabezas por año y es una recuperación de 2% anual del rodeo, y además ha habido un cambio en el comportamiento del consumidor, que hoy consume también pollo, cerdo", argumentó.

En cambio, advirtió que el fuerte temporal del fin de semana puede "demorar el inicio de la siembra, porque hay campos que pensaban sembrar ahora empezando la primavera y (como) quizás el agua no bajó lo que se esperaba, o estas lluvias hizo que crezca, no van a tener una siembra".

En cuanto a las obras para evitar inundaciones, el ministro explicó que "hace falta mucha obra de infraestructura y fundamentalmente manejo de agua" y mencionó que "ya se licitó el Canal San Antonio, y eso se empieza, y el Río Quinto, y también se va a empezar".

El ministro alegó que "a veces las obras hay que hacerlas en el lugar que hay agua, y no se pueden hacer en ese preciso momento esa obra. No se puede hacer bajo el agua".

Buryaile dijo que estas son "obras que no se hicieron durante tantísimos años en la Argentina" y acotó que tienen "una complejidad, que es el acuerdo entre las provincias porque hay obras que van en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires y que tienen que acordar ambas" jurisdicciones.



NA