El dólar cerró la semana a $ 17,51

Las altas tasas en pesos (Lebac, por encima del 27% anual) estimularon un parcial desarme de carteras dolarizadas, lo que justificó un leve retroceso del billete, que este viernes cedió un centavo.



"Estamos viendo una menor volatilidad, luego de la primera reacción tras la PASO, con un tipo de cambio que entendemos tiende de corto un piso entorno a $ 17,50 y un techo en $ 18", señaló Sabrina Corujo, Research Manager de Portfolio Personal.



Para la analista, este rango es el que justamente se anticipaba antes de las PASO y "no esperamos cambie por ahora".



En el segmento mayorista, la divisa se contrajo durante la semana siete centavos y medio a $ 17,225 (este viernes sumó apenas medio centavo).



La divisa norteamericana operó con marcada estabilidad en una rueda que presentó escasa fluctuación y con los precios lateralizados. La oferta y la demanda parecieron sincronizar un sendero de equilibrio que no forzó cambios importantes en la cotización a lo largo de toda la jornada, indicaron desde PR Corredores de cambio.



Los bancos, empresas e inversores "venden la divisa y buscan aprovechar la tasa de interés que se obtiene de la colocación en pesos que ofrece el sistema, salvo los que deben pagar sus obligaciones con el exterior", explicán en las mesas. Es por ello que se marcó en el mercado de dinero, tanto en "call money" como en el mercado secundario de Lebac a 12 días, una tasa de interés del 27,5%, obteniendo muy buenos rendimientos financieros.



Los valores mínimos de la jornada se anotaron en los $ 17,19 a poco de comenzada la sesión, producto de una mayor presión ejercida por los ingresos desde el exterior y reaccionaron con una leve suba originada en puntuales órdenes de compra que los desplazaron rápidamente. La demanda y la oferta se mantuvieron estabilizadas en un rango cristalizado entre los $ 17,20/17,21 hasta que la aparición de demanda por cobertura llevó al dólar a tocar máximos en los $ 17,225.



El total operado en la fecha ascendió a u$s 481,297 millones (+32%), sin que se haya detectado participación del Banco Central.



"La evolución del tipo de cambio volvió a cristalizarse en un rango bastante alejado de los máximos históricos y mantiene los pronósticos de escasas chances de reacción significativa, recreando las condiciones que alimentaron el apetito por el armado de portafolios de inversión en activos locales", señaló el analista Gustavo Quintana.



En el segmento informal, a su vez, el blue sufrió en la semana una baja de 27 centavos y cerró a $ 17,88 (este viernes repuntó 5 centavos), de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Así, la brecha con el oficial pasó del 3,4% al 2,1% en tan solo cinco días.



En tanto, el "contado con liqui" cayó tres centavos a $ 17,22 (+10 centavos en la semana), mientras que el dólar Bolsa avanzó dos centavos $ 17,25 (+ 1 centavo en la semana).



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 390 millones, de los cuales el 50% se pactó para fin de setiembre a $ 17,427, con una tasa implícita de 21,90%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 18,39, con una tasa de interés de 22,35%TNA. Los plazos cayeron promedio dos centavos, y se operó muy poco para el año 2018, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 81 millones a u$s 51.314 millones. (Ambito)