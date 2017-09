Se triplicaron los viajes para hacer compras a Paraguay

Al hablar de viajes de compras al exterior, lo más común es que se mencione a Chile. Sin embargo, en el último tiempo, otro país vecino tuvo un crecimiento aún más fuerte como destino de "shopping" de los argentinos: Paraguay. Por la chance de comprar a precios hasta 60% menores, una multitud sin precedentes está cruzando cada día por tierra y por aire. Y vuelve con baúles y valijas repletas.



Según registros migratorios paraguayos a los que accedió Clarín, entre 2010 y 2014 sólo habían viajado entre 220.000 y 310.000 turistas argentinos al año. En 2015, cuando el Papa visitó ese país, el número saltó a 848.000. Pero en 2016 el cambio se tornó muy favorable y el boom de compras hasta superó al "efecto Francisco", con un récord de 932.000 cruces.



Así, las llegadas de argentinos Paraguay se triplicaron en dos años (mientras a Chile "sólo" se duplicaban) y se cuadruplicaron desde 2011. En lo que va del 2017, en tanto, los ingresos crecieron otro 3% sobre el récord.



"No hay registros de cifras semejantes en años anteriores y mantenemos la expectativa de un mayor crecimiento, por qué no, llegando a superar este año el millón de turistas argentinos, motivados esencialmente por las compras", explican en la Secretaría de Turismo de Paraguay. Cuentan allí que la mayoría visita Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, en especial para comprar ropa, calzado y electrónica. "Los tours a los shoppings se volvieron un boom turístico", resaltan.



El gran imán son precios que en tecnología pueden ser 25 a 60% más bajos, según relevó Clarín. Por ejemplo, un SmartTV Sony 4K de 65" que en Argentina vale $ 98.000 está a $ 54.000 cruzando el río (45% menos). Uno de 40" Samsung que en Posadas sale $ 14.000 está a $ 8.000 en Encarnación (-43%). En celulares, el Galaxy S8 baja de $ 23.000 a $ 12.800 (-44%), el J7 cae de $ 8.000 a $ 3.500 (-56%) y el iPhone 7 Plus, en vez de los $ 33.500 de Argentina y los $ 21.300 de Chile, cuesta allá $ 15.100 (-55%). Consolas PS4 de $ 13.000 se ven a $ 6.050 (-53%), drones profesionales de $ 50.000 se consiguen a la mitad de ese precio y cámaras como la GoPro Hero5 caen de $ 14.000 a $ 5.900 (-58%).



"Lo que más conviene es electrónica, cosmética, perfumes y calzado. En eso se consiguen precios mejores que los de Chile. La ropa es más barata que en Argentina y hay buena marcas, pero en eso Santiago tiene más variedad y mejores precios", compara Mónica Silva, periodista especializada en turismo de compras y autora del blog Alma Viajera. En perfumes de alta gama, relevó Silva, los ahorros llegan al 65%.



El grueso de los argentinos llega en autos y buses desde provincias cercanas, saturando cada fin de semana los pasos binacionales con esperas que llegan a las 10 horas. Una vez en destino, se internan en los mercados buscando buenos precios, misión en la que es clave llevar dólares y regatear (ver aparte).



Pero ahora, como novedad, también comenzaron a dispararse las llegadas en avión. Por la alta demanda -80% de ocupación promedio-, Aerolíneas Argentinas acaba de sumar tres salidas semanales a Asunción desde Capital (ya tiene 17). Este año también se abrieron rutas directas desde Córdoba (por Air Europa) y desde Salta (por Amaszonas).



"Al fenómeno de Santiago como destino de compras se sumó Asunción, cuyo crecimiento es sostenido", comenta Guido Glikin, gerente de Despegar.com, donde las reservas de vuelos a Asunción crecieron este año un 207% y las de hoteles, 150%. "Tanto ahí como en Santiago la estadía promedio es corta, de 1 a 4 días, ajustada a las compras en los shoppings", agrega.



"Se notó con mucha fuerza este año. Antes veías argentinos sólo los fines de semana largos, pero ahora el movimiento es constante", resaltan en el Paseo La Galería, un shopping de Asunción. "Hay un auge en el comercio por la diferencia de precios en casi todos los productos", coinciden en la cadena de tiendas Unicentro.



Desde Capital un vuelo ida y vuelta para noviembre sale $ 4.250 (a Santiago son $ 1.000 más). Los hoteles 3* con desayuno rondan los $ 1.200 por noche, según Despegar. Y al regresar rige el impuesto aduanero del 50% sobre una franquicia de US$ 150 para viajes por tierra y de US$ 300 por aire. Así y todo, dicen los viajeros, el ahorro en los productos lo paga de sobra.