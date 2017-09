Argentina volvería a exportar gas natural a Chile en 2018

Así lo señaló Aranguren en la apertura del VIII Encuentro de sobre Estrategias Ambientales, que se desarrolló en el hotel NH City del centro porteño, previo a partir hacia Santiago de Chile donde participará de la reunión ministerial.



De acuerdo a lo manifestado por el ministro, el Gobierno busca generar la demanda que permita incrementar el interés de las petroleras por fortalecer sus inversiones e incrementar la productividad en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.



Argentina, por las limitaciones que padece en los picos de consumo, compró gas a Chile en los inviernos de 2017 y 2016, provenientes de las plantas regasificadoras ubicadas en los puertos del Océano Pacífico a través de los mismos gasoductos por los cuales volverá a retomar sus exportaciones en poco más de un año.



"Estamos planificando los próximos cuatro años y creemos que para el 2021-2022 en lugar de 105 podemos llegar a producir 140 millones de metros cúbicos de gas, para lo cual tenemos que desarrollar demanda, porque en el verano, cuando no consumimos, no podemos cerrar un pozo de no convencional", afirmó el ministro.



En ese sentido, Aranguren enfatizó que la política del Gobierno es "empezar a generar demanda y, particularmente, recuperar mercados, que la década pasada perdimos, mercados como el de gas natural de Chile, motivo también del viaje".



La idea del Ministerio de Energía es "iniciar, seguramente a partir del verano del 2018-2019 las exportaciones a Chile, como este año también hemos importado a Chile para suplir las necesidades del invierno", expresó en un tramo de su presentación.



La otra fuente que el Gobierno impulsa incorporar a la demanda de gas natural, es la incorporación del 40 por ciento de la población del país que no cuenta con acceso a las redes del servicio y debe recurrir al gas licuado en garrafas.



Para ello el Gobierno se encuentra en etapa de licitación para la culminación del gasoducto troncal del Noreste Argentino (GNEA) que con casi 1400 kilómetros de extensión vinculará a la red de las provincias de esa región, y al mismo tiempo está firmando los contratos para la ampliación del sistema de transporte y distribución de gas: Gasoducto Regional Centro II, Patagónico, Cordillerano y el Gasoducto de la Costa.



Aranguren reseñó en el encuentro sobre Estrategias Ambientales que "en la Argentina hoy hay una matriz energética en la que el 87% son hidrocarburos, el 54% es gas natural y, particularmente, reservas de gas natural en varias cuencas, pero particularmente en la cuenca neuquina de gas entrampado en la roca", en referencia a Vaca Muerta, Molle y otras rocas formadoras que existen en el país.



"Tenemos que hacer un uso racional y responsable, reemplazando fundamentalmente los líquidos, no solamente con biocombustibles, sino también con gas en la generación eléctrica", afirmó el ministro al recordar que el Gobierno con los sindicatos, con las empresas y con el gobierno de Neuquén desarrollaron "un Programa de Vaca Muerta, que empieza el primero de enero del año próximo, que dura cuatro años que tiene dos objetivos: poder reemplazar las importaciones de gas natural que la Argentina hoy tiene".



En la actualidad, Argentina viene de un consumo en 2015 y 2016 de un promedio de 130 millones de metros cúbicos por día de gas natural, de los cuales entre 102 y 104 son de producción local, lo que obliga a importar de Bolivia de 17 a 20 millones de metros cúbicos por día y particularmente durante los meses de invierno de 10 a 12 millones de metros cúbicos provenientes de las regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca.