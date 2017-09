Redrado, sobre inversiones: "Veo una oportunidad muy importante para Argentina"

Desde Washington, el economista aseguró que "hay un contexto favorable para que el sector privado invierta en infraestructura".



En diálogo con radio El Mundo, el extitular del Banco Central sostuvo que "una de las grandes demandas" a nivel global y regional "es el financiamiento de infraestructura y aquí estamos trabajando con organismos multilaterales para atraer capital privado para el financiamiento de obras en toda América Latina".



Según Redrado, "las necesidades de obras en la región realmente son enormes y no alcanza con presupuestos públicos", pero remarcó que "el contexto mundial es sumamente favorable para que pueda llegar este tipo de financiamiento" a la Argentina.



"Hay muy buena disposición, pero el financiamiento en infraestructura no es algo que haga naturalmente el sector privado", agregó

De cara a 2018, dijo que ve "una oportunidad muy importante para la Argentina" y que "dependerá de las medidas que tome el país para darle un horizonte de mediano plazo al sector privado".



"Las inversiones se realizan cuando hay rentabilidad y (poder) mirar las variables a cuatro o cinco años con políticas públicas que den certidumbre", aseguró.



"No me cabe duda de que Argentina tiene todas las posibilidades. El mundo hace que el tren pase por el andén de nuestro país. Nuestra región está alejadísima de temas como Corea del Norte, y en la medida que tengamos buena calidad de políticas públicas, podemos tener un ciclo de crecimiento en el país", concluyó el economista.



Cronista.com.