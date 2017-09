Los aumentos que llegan después de las elecciones: transporte, luz, gas, y nafta

Colectivo

Tren

Nafta

Luz

Gas

Cigarrillos

Monotributo

Telefonía celular

El Gobierno nacional prevé una batería de aumentos de precios en el transporte público, las naftas, los servicios públicos, la telefonía móvil, el monotributo, los peajes, las prepagas y hasta posiblemente los cigarrillos. Algunos son quita de subsidios o ajustes de tarifas congeladas que debían aplicarse durante el año, pero que se evitaron efectivizar para no generar malestar durante la época electoral. Otros son aumentos programados desde el año pasado, para concretar a lo largo de 2017. Todos golpean al bolsillo de la clase media y los que menos tienen. Todos se aplicarán después de las elecciones legislativas del 22 de octubre.Transporte tiene este año partidas presupuestarias récord. Los subsidios para los pasajes de tren y colectivo son los únicos que crecen mes a mes. Un aumento del costo del transporte después de los comicios no solo representaría un alivio para cerrar el año con un modesto déficit, sino que también allanaría el camino para reducir drásticamente los fondos previstos para esto sector en el Presupuesto 2018.El economista Dante Sica calculó en agosto pasado que el incremento del boleto de colectivo debería rondar el 73%, al pasar de $ 6,50 a $ 11 en la Ciudad, aproximadamente. El ministro Guillermo Dietrich admite que la tarifa merece un retoque, aunque todavía no definió la fecha de la medida. Esta suba iría acompañada con el lanzamiento de un "boleto mutimodal", que serviría para combinar trenes, subte y colectivo, con una tarifa base general. El valor del pasaje de tren subsidiado se mantiene en $ 2 y $ 4, mientras que la tarifa social en los ferrocarriles se paga $ 1,90.Tras el cierre de paritarias con los sindicatos de ferroviarios y colectiveros, hoy dos aliados gremiales del Gobierno para evitar una nueva huelga general de la CGT, Dietrich analiza pasar las elecciones solo con un aumento de subsidios.El boleto de colectivo subirá hasta un 50% en abril, alcanzando alrededor de los $ 11. El aumento afectará al tramo de media distancia pero también el boleto mínimo de colectivo, que pasará de $ 6 en la Ciudad y el Conurbano a un valor de entre $ 9 y $ 11.Según publicó Crónica, para graduar el impacto de la medida el Gobierno planea lanzar un "boleto multimodal" que sirva para la combinación en trenes, subtes y colectivos y unifique una tarifa plana de $ 10 en promedio.Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta decide la extensión de la concesión del servicio de subterráneos a Metrovías por seis meses más, desde la compañía se ilusionan con otro tarifazo. A principios de 2016 el Gobierno de la Ciudad dispuso un incremento de $ 4,50 a $ 7,50, para el primer semestre de ese año. Sin embargo, luego de una extensa judicialización finalmente se comenzó a aplicar en octubre. En enero de 2017 Larreta tenía en carpeta llevarlo a $ 10, pero dio marcha atrás. La última vez que Sbase estimó la tarifa técnica sin subsidio en $ 15,80.Tras el acuerdo firmado, los precios de los combustibles subieron 8% en enero, descendieron 0,1% en abril y crecieron otro 7% en julio. La fórmula de revisión trimestral debería volver a aplicarse en octubre. Pero ya trascendió que las petroleras estarían dispuestas a "estirar" una medida tan impopular para evitar malhumor antes de las elecciones.Hoy, en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el conurbano el litro de la nafta de mayor calidad se paga $ 23, mientras que la súper ronda los $ 20.Una resolución del Ministro de Energía de febrero pasado estableció dos aumentos de la luz al año para los hogares en la Ciudad y el conurbano bonaerense, específicamente para los 4,7 millones de clientes de Edenor y Edesur. El primer tarifazo de 42% ya se aplicó a principios de año, pero aún se sigue pagando en cuotas. El nuevo ajuste de tarifas llegará en noviembre, mientras que quedará otro pendiente para febrero siguiente.El ministro Juan José Aranguren ya informó una suba de 19% del Valor Agregado de la Distribución (VAD), aunque todavía no está calculado el impacto en las facturas residenciales. Lo que sí se sabe es que el Gobierno buscará achicar el déficit fiscal lo más posible en los próximos meses y los subsidios a la energía eléctrica de los hogares argentinos son un blanco perfecto: el gasto en seste rubro alcanzó $ 36.000 millones en el primer semestre, con un aumento del 18% con relación a igual período de 2016.En paralelo al quite de subsidios a nivel nacional, las distribuidoras Edenor y Edesur ya cuentan con permiso especial para adecuar sus márgenes de rentabilidad, con una fórmula de actualización que debe aplicarse cada seis meses, y que este año coincidirá con el alza de noviembre.Desde septiembre las distribuidoras de energía del interior de la provincia de Buenos Aires ya facturan la luz con aumentos de alrededor de 58%. El incremento había sido anunciado por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, pero estuvo paralizado por la Justicia. La medida alcanza a los usuarios de las empresas EDEA, EDEN, EDES, Edelap y de las casi 200 cooperativas que suministran el servicio.Ámbito Financiero reveló que a partir del 1 de diciembre está previsto otro incremento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que tienen una incidencia del 40% en la factura sin impuestos. Este ajuste será por actualización de la suba de abril, según el índice de precios mayoristas (IPIM, nivel general), a lo que debe sumarse la segunda fase de la llamada revisión tarifaria integral.Según el cronograma fijado por Aranguren para el precio del gas en PIST, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, después de las elecciones pasará de u$s 3,77 fijados en abril pasado a u$s 4,19, lo que representa un alza del 11,1% en dólares.TaxiEn julio pasado entró en vigencia la nueva tarifa de los taxis porteños, con un incremento de 19,5%. La bajada de bandera hoy se ubica en los $ 27,70 en horario diurno y $ 33,20 durante la noche. Pero la Federación Nacional de Conductores de Taxis que lidera el sindicalista macrista José Ibarra pedirá al Gobierno de Larreta otra suba de 12% para aplicar después de las elecciones. "Tiene que haber otro aumento. Hace años venimos partiendo los aumentos en dos etapas. Necesitamos vivir como cualquier trabajador, no es que estamos en una burbuja y pedimos aumentos para ahorrar, no. Apenas nos alcanza para vivir", dijo Ibarra, un aliado incondicional de la Casa Rosada.A mitad de año la tabacalera Massalin Particulares subió 4% los precios de sus cigarrillos. El incremento se debe a la necesidad de "afrontar la suba de costos en un contexto de alta presión fiscal", justificaron. Pocas horas después British American Tobacco Argentina, ex Nobleza Piccardo, también anunció un aumento de precios del 5% promedio. No se descarta que antes de fin de año las dos empresas repartan una nueva lista de precios.SaludEl Gobierno autorizó el mes pasado un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas desde el primero de septiembre último. Este año el incremento de las prepagas superará la inflación oficial prevista: febrero (6%), julio (6%), agosto (5%) y septiembre (5%). Las empresas presionan para conseguir un ajuste similar en octubre, que aún debe ser oficializado. La Secretaría de Comercio todavía no lo autorizó y tiene sus motivos: las prestadoras privadas debe informar aumentos con 30 días de anticipación, por lo que los usuarios las deberían recibir antes de ir a votar, algo que el Gobierno quiere evitar a toda costa. El 5% de octubre podría llegar en noviembre.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó los nuevos montos de las escalas y cuotas mensuales del Monotributo se aplicarán a partir del 1 de enero de 2018. Con el fin de "evitar duplicidad de actualizaciones para el corriente año", la decisión quedó autorizada a partir de una resolución general del ente recaudador publicada en el Boletín Oficial. Como otras subas, esta estaba prevista para comenzar a regir en septiembre, pero el Gobierno la postergó. A partir de enero, aumentarán las bandas de las categorías, pero tambien las cuotas que pagan los adherentes.Personal, la compañía de celulares de Telecom, subirá 4% en promedio los precios para los clientes prepagos a partir del próximo 8 de octubre. Ya había aplicado una suba de 9,5% para sus usuarios prepagos y con abono en junio pasado. Movistar los elevó 12% desde septiembre.Como es habitual con la aproximación de las vacaciones de verano, los peajes volverán a subir. El último incremento para la Autovía 2 fue de 28% en 2016. La Autopista La Plata-Buenos Aires subió 50%. Hoy, ir a la Costa Atlántica en hora pico cuesta unos $ 150 ($ 20 Dock Sud, $ 40 Hudson, $ 45 Samborombón y $ 45 Maipú). La Provincia encaró un millonario plan de obras para convertir en doble vía más de 200 kilómetros del corredor del Atlántico, que incluye el doble carril en la 56 y en varios tramos de la interbalnearia 11. Este sería el principal justificativo para un nuevo tarifazo, después de las elecciones.Las autopistas porteñas se encarecieron 37% en agosto pasado, luego que la jueza Elena Liberatori autorizó a AUSA superar el tope máximo de 28,8% previsto en una resolución anterior. Por la 25 de Mayo o Perito Moreno el valor en hora pico llega a $ 50, mientras que en la Illia es de $ 25.El Acceso Oeste por ahora mantiene en $ 45 el pase de autos particulares en la "hora de congestión" y "hora pico". En el Acceso Norte, la "hora de congestión" cuesta $ 50, la "pico" $ 40 y la "promoción", $ 20. Fuente: (Ámbito).-