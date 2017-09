El sector arrocero entrerriano asegura que la producción "viene muy golpeada"

En el marco de las 28º Jornada Técnica Nacional Del Cultivo De Arroz que se realizó en Concordia, Héctor Müller habló sobre el panorama actual de la actividad arrocera.



"Estamos muy preocupados, los preparativos de laboreo para la siguiente campaña vienen muy retrasados. La realidad es que la producción arrocera en nuestra provincia viene muy golpeada por los fenómenos climáticos y los costos de producción. Ambos factores hicieron que muchos productores abandonen la actividad",-sostuvo Héctor Muller, actual Presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos.



En este sentido, Muller señaló que uno de las causas por las que ha disminuido significativamente la intensión de siembra fue el gran incremento de la tarifa eléctrica. A modo de referencia expresó: "El año pasado en marcha que son 90 días, un pozo para regar 80 hectáreas nos costaba cada mes 120/140 mil pesos, este año con la última factura que vino en marzo estimamos que va a andar en los 300mil pesos".



A raíz de esta situación, el referente de los arroceros afirmó que se realizaron reuniones con Enersa y funcionarios gubernamentales pero hasta el momento no han tenido respuestas. "A veinte días de la próxima cosecha, teniendo una represa en nuestra provincia, las arroceras pegadas, no podemos levantar la llave de la luz porque va a ser imposible pagar la factura" lamentó.



Desde la Asociación insisten en pedirle a la empresa de energía que revea las facturas ya que a su entendimiento cuando aumenta la energía mayorista no deberían aumentar los cargos fijos, cosa que sí se está haciendo.



"Con estos costos los productores se van, somos 140 productores activos, es una cosa de no creer cuando eran alrededor de 400. Hoy son más asesores y gente que vende insumos que productores" exclamó Muller.



En tanto consideró que las autoridades correspondientes por lo menos tendrían que dar un paleativo para este año porque los productores ya alquilaron campos. Además subrayó que hay impuestos distorsivos como el de ingresos brutos, que no los tenían y que perjudican la producción de arroz haciéndola casi "insostenible". (Campo en Acción)