CGT afirma que la inflación fue del 1,5% en agosto y del 26% en el último año

La Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que la inflación del mes pasado fue del 1,57% y del 26,56% en el último año.Así lo informó hoy el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, que precisó que una familia de cuatro personas necesitó el mes pasado $ 15.616 para no ser pobre ($ 513,4 por día) y un adulto $ 5144,7 ($ 169,1 diarios).Para no ser indigente, una familia necesitó de ingresos por $ 6942 en el mes ($ 228,2 diarios) y un adulto $ 2225 ($ 73,1).En tanto, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) informó que su IPC arrojó un aumento del 1,3 por ciento el mes pasado y el 24,3 por ciento en los últimos 12 meses, "algo por encima de la tendencia de los últimos meses por el bajo registro de agosto del año pasado que se produjo debido a la rebaja de la tarifa de gas en ese momento".De todos, FIEL aclaró que la inflación núcleo "mantuvo la tendencia decreciente a nivel anula, aunque con una reducción mucho más moderada". En este caso, la suba fue del 1,5 por ciento el mes pasado y del 22,3 por ciento en el último año.Los alimentos y bebidas presentaron una fuerte suba, con el 2,6 por ciento el mes pasado y el 21,8 por ciento el último año; la educación subió también el 2,6 por ciento y el 23,5 por ciento; esparcimiento el 1,4 por ciento y el 21,9 por ciento; equipamiento y mantenimiento de hogar el 0,9 por ciento y el 22,5 por ciento; atención médica y gastos para la salud 0,8 por ciento y 30,3 por ciento; y la indumentaria cayó el 0,9 por ciento y acumula una suba del 16,9 por ciento.Por su parte el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T presentó una suba de 1,4% en agosto, "menor que el 2,1% de julio pero superior que el 0,3% de agosto del año pasado". La inflación interanual de agosto subió en relación a julio, pasando de 21,2% a 22,5%.En particular, los alimentos y bebidas subieron el 2,4 por ciento y la atención médica el 3,2 por ciento.En tanto, Elypsis informó que el IPC nacional arrojó una suba del 1,5 por ciento y el IPC porteño el 1,6 por ciento.El gobierno nacional espera una cifra en torno del 1,5 por ciento, al igual que el gobierno porteño.En el informe de LatinFocus Consensus Forecast de este mes, el promedio de la inflación esperada por los analistas para este año es del 22,8 por ciento, aunque Capital Economics estimó el 27,6 por ciento, seguida por Oxford Economics en el 26,8 por ciento y Abeceb el 24,5 por ciento. Del otro lado se ubicó el estudio Ferreres con el 1,9 por ciento.Para el año próximo, el consenso se ubica en el 15,1 por ciento, con un mínimo del 7,7 por ciento calculado por BMI Research y un 20 por ciento de máximo estimado por Capital Economics.En tanto, en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los encuestados indicaron que la inflación será del 1,5 por ciento este mes y del 1,3 por ciento en agosto; del 22 por ciento a fin de año, del 15,5 por ciento a fin del 2018 y del 10,4 por ciento a fines del 2019.