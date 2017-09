Autorizaron una suba del 5 por ciento en el precio de la yerba mate

Sociedad Tomar un litro de mate diario ayuda a reducir el colesterol y a bajar de peso

Por segunda vez en el año, el sector yerbatero estableció un nuevo precio para la materia prima. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijó nuevos precios que la industria deberá pagar a los productores de yerba mate, tanto para la hoja verde como para la hoja canchada. El directorio de la entidad resolvió que los nuevos valores oficiales partirán desde los, aunque si se tiene en cuenta el valor previo fijado en abril por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, el incremento implica un alza del 4,82% y el 4,95%, respectivamente.La medida se da en un contexto donde, sobre todo entre mayo y junio, que afectaron al litoral argentino y a la provincia de Misiones en particular. Por esta situación, sumada a la problemática desatada entre los distintos actores de la cadena por la fijación del precio de la materia prima que demoró el inicio de la cosecha, se espera que la producción en el sector yerbatero este año se contraiga cerca de un 40%. Así, se pasará de una cosecha de hoja verde de más de 800 millones de kilos, nivel que alcanzó en los dos años anteriores, a cerca de 600 millones para el actual ciclo (cosecha que finaliza en septiembre).Los reclamos de los productores se extendieron a lo largo del año, afectados por la suba de los costos. Reclamaban un precio de $ 7 el kilo de hoja verde, porque con los precios vigentes "no se llegan a cubrir los costos de producción", afirmaron desde la Asociación Civil Yerbateros del Norte."Es muy importante que en la mesa del Instituto se llegue a un acuerdo de precios y que éste ejercicio conjunto de instituciones públicas y privadas avance hacia el resto de las problemáticas del sector, como son la calidad y la productividad de la cadena", destacó Luis Urriza, Subsecretario de Agricultura. Según el comunicado, la decisión se tomó con la conformidad de todos los integrantes.En base a la Ley 25.564 de creación del INYM, se establece que los precios para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año, y deben fijarse por acuerdo unánime del directorio, que representa a los diferentes eslabones de la cadena. En caso de no lograrse el mismo, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.