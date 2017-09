El dólar arrancó septiembre en baja y cerró a $ 17,55

En el inicio del mes, el dólar continuó con la tendencia bajista que había exhibido a fines de agosto: este viernes cedió ocho centavos a $ 17,55 en bancos y agencias.



El billete anotó su segunda caída consecutiva, sin embargo, durante la semana que culminó registró una suba de cuatro centavos.



La tendencia negativa evidenciada en la jornada provino del mercado mayorista, donde "los ingresos de dólares presionaron sobre los precios y propiciaron una nueva baja de la divisa", comentó un operador. Así, la cotización retrocedió 10 centavos y medio a $ 17,235 (el Banco Nación cerró el tipo de cambio para la transferencia en $ 17,20), pero terminó casi estable si lo comparamos con el valor de hace una semana (medio centavo abajo).



La primera rueda del mes mostró a la divisa norteamericana operando con un recorrido muy corto y marcada estabilidad en su cotización en un escenario de apatía y bajo monto de operaciones, describieron en la plaza. En ese marco, los precios se movieron dentro de un rango que tuvo reducida amplitud entre máximos y mínimos operados pero siempre en un nivel ubicado debajo del alcanzado el jueves.



"La oferta de dólares se instaló desde temprano en la sesión empujando la cotización hacia abajo sin encontrar resistencia por parte de la escasa demanda que se presentó", dijeron en una mesa de operaciones.



Es que tanto bancos, empresas e inversores bajan sus posiciones dolarizadas, buscando mejores rendimientos en pesos, o sea en Lebac, comentó un operador. Este viernes la tasa más corta (19 días) se ubicó en el 27,7%, mientras que los retornos más largos (hasta 257 días) se situaron en el 27,3%.



El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 311 millones, un 41% menos que el jueves, sin que se haya detectado actividad del Banco Central en todos los segmentos. El bajo monto de negocios se repetirá seguramente este lunes debido ya que será feriado en EEUU.



"La oferta de divisas se mantuvo dominando en el mercado y volvió a deprimir la cotización del dólar, recreando un escenario que no anticipa demasiados cambios en los próximos días", analizaron desde PR Corredores de Cambios.



En el segmento informal, a su vez, el blue cayó 11 centavos a $ 18,15 (en la semana bajó 13 centavos), de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ocho centavos a $ 17,32 (+1 centavo en la semana) y el Bolsa retrocedió también ocho centavos a $ 17,26 (+8 centavos en la semana).



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 527 millones de los cuales el 65% fue en "roll-over" de septiembre ($ 17,50) a octubre ($ 17,83) con una tasa implícita de 22,20%. El plazo más largo operado fue diciembre, que finalizó a $ 18,45, con una tasa implícita de 21,92%. Los plazos bajaron un promedio de 2 centavos por plazo, a pesar de la caída de 12 centavos en el "Spot", reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 361 millones hasta los u$s 48.873 millones.