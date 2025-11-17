Se sortearon 400 créditos para construir o ampliar viviendas en la provincia

REDACCIÓN ELONCE
El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, se refirió a Elonce sobre el segundo sorteo de créditos individuales para construcción y ampliación de viviendas en Entre Ríos en la operatoria "Ahora tu hogar".
La medida se concretó luego de que el organismo implementara correcciones en el proceso de inscripción tras la experiencia del primer sorteo, realizado en marzo.
El presidente del organismo, Manuel Schönhals, explicó que, del primer llamado, donde se sortearon 400 créditos, solo se concretaron 180 debido a la inactividad de casi la mitad de los preseleccionados.
"Hubo casi 200 inscriptos que a la primera pregunta del IAPV no contestaron absolutamente nada. O sea, que lo que demostraba que no se habían inscrito con el interés que merecía", sostuvo el funcionario.
Ante esta situación, para el segundo sorteo de 200 nuevos créditos, el IAPV aplicó ajustes. "Lo primero es validar el documento de identidad para que la persona demuestre de alguna manera la continuidad de su interés en obtener el crédito.
Y segundo, hemos hecho algún convenio con ATER", explicó Schönhals, en referencia a la validación de la titularidad del terreno que se ofrecía como garantía.
Crédito para Construcción sobre Lote Propio
Esta línea se destina a la construcción de la primera vivienda en un terreno cuya titularidad debe estar a nombre del solicitante. El monto máximo otorgado alcanza los 46.000 UBIs (Unidad de Vivienda), lo que en pesos se traduce en "aproximadamente 52 o 53 millones de pesos", dijo el funcionario. Está destinado a levantar una vivienda de hasta 70 m² y dos dormitorios.
Las condiciones de financiamiento contemplan la afectación del 20% del ingreso declarado por el titular y un plazo de hasta 300 cuotas.
El desembolso del dinero se estableció en tres etapas: 40% al inicio de la obra, 40% al alcanzar el 35% de avance y el 20% restante al llegar al 65% de avance. El plazo estipulado para la construcción es de ocho meses.
Período de gracia
Un aspecto social destacado por el titular del IAPV fue el periodo de gracia para el pago. "A los 2 meses de que la persona se va a vivir a su casa, recién empieza a pagar la cuota. O sea, que no se mezcla el alquiler que estuviera pagando con la cuota que va a pagar el crédito", detalló Schönhals.
La garantía en este caso es la hipoteca sobre el terreno.
Crédito para Ampliación y Terminación
Para las obras de ampliación o terminación, el crédito tiene un tope de 23.600 UBIs y está destinado a viviendas de hasta 70 m² que busquen sumar un dormitorio, mejorar el baño o finalizar tareas pendientes como aberturas o revoques.
Este monto se otorga en un solo desembolso y la garantía requerida es un garante solidario.
Enfoque social y el UBI
Schönhals aclaró que la operatoria está dirigida a personas físicas y que la inscripción se mantiene abierta de forma permanente, aunque se evalúa priorizar la antigüedad en el registro para futuros sorteos.
Los requisitos centrales se mantuvieron en la titularidad del terreno y la constitución de un grupo familiar o unión convivencial. "Nosotros creemos que tenemos que priorizar en esta instancia los grupos familiares", enfatizó.
La franja de ingresos que abarca este programa se estableció entre los dos salarios mínimos ($750.000) y los ocho salarios ($2.5 millones), apuntando a un sector de la población "que no tiene acceso a otra línea de financiamiento que no sea la de un crédito social como el nuestro", afirmó el titular del IAPV.
El funcionario enfatizó que esta operatoria representa un fundamental crédito social IAPV para construir sobre lote propio. Además, se detuvo a explicar el uso de la Unidad de Vivienda. "El UBI es lo que marca es la evolución del metro cuadrado de la construcción.
Nosotros lo único que pretendemos a lo largo del plazo de financiamiento es que el vecino, el beneficiario de un crédito nuestro, nos devuelva en metros los mismos metros que nosotros le dimos sin ningún tipo de interés. Ese es el contenido social nuestro", sentenció.
A pesar de los esfuerzos, que incluyen la entrega de créditos a municipios y la meta de alcanzar las 1.000 viviendas en construcción el próximo año, Schönhals reconoció que la demanda es ilimitada y la oferta no resuelve el "tremendo déficit habitacional".
En ese sentido, concluyó que la solución definitiva requiere la reactivación del préstamo hipotecario por parte de las instituciones bancarias, una posibilidad que se vislumbra ante un "esquema no inflacionario, en gran medida, de equilibrio fiscal".