Proveedores entrerrianos cuestionaron a la intervención del IOSPER y hablaron de sobreprecios

El representante de la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (APOSIER), Augusto Escobar, brindó detalles sobre el conflicto que atraviesan con la obra social provincial IOSPER.

Escobar explicó que APOCIER, integrada por las cinco empresas ortopédicas más grandes de Entre Ríos, brindaba prótesis e insumos médicos para traumatología, cardiología, neurología y cirugía general a IOSPER, garantizando entregas rápidas incluso en urgencias.

En diálogo con Elonce, sostuvo que la asociación decidió cortar el suministro de prótesis e insumos luego de tres meses de deuda acumulada por parte del organismo y la falta de respuesta de las autoridades de la intervención.

“Solicitamos varias veces una reunión, nos atendieron el 16 de enero y prometieron una solución que nunca llegó. En febrero seguimos sin respuesta y decidimos enviar una carta documento y cortar el servicio”, explicó Escobar.

Cambios en la contratación

Luego de los incumplimientos, se cortó el servicio, advirtiendo que la intervención no tenía alternativas y podría poner en riesgo urgencias críticas. “No nos daban solución y, cortamos el servicio. Decidimos no entregar más, producto del atraso para poder cobrar, que era muy grande: casi 90 días y otros extras que nos debían de tiempo atrás”, explicó al dialogar con GPS, que se emite diariamente por Elonce.

Escobar desmintió las acusaciones de sobreprecios o doble facturación: afirmó que, si había cotizaciones más bajas en otras provincias, IOSPER podía comprar directamente en otros distritos y descontarles la diferencia, lo cual sucedía, explicó el representante de APOCIER.

Recalcó que el sistema anterior funcionaba eficientemente: se autorizaban insumos en el día y los pacientes podían ser operados en pocas horas. Hoy, según los médicos, solo se resuelve un 20% de lo que se hacía antes. “Las pocas cirugías que le autorizan esta empresa de Buenos Aires se tercerizan”, afirmó Escobar a Elonce.

Augusto Escobar.

Proveedores más caros y con peor servicio

El representante denunció que la actual intervención contrató cuatro empresas de Buenos Aires, para abastecer de insumos que cotizan los materiales en dólares. “Las compras se hicieron a valores entre un 50 y un 150% más caros que los que ofrecíamos nosotros, incluso con las mismas marcas”, denunció y aclaró que pudieron acceder a esta información hace 48 horas.

“Podemos mostrar el convenio que hizo la intervención del IOSPER, con las empresas de Buenos Aires, tiene cotizaciones en dólares y las cotizaciones que nosotros brindamos en el mes de febrero, muestran que la diferencia (de valor) es abismal”, resaltó.

Escobar confirmó, además, que, ninguna de las nuevas proveedoras está inscripta en el registro provincial, lo cual contraviene la normativa vigente y que no se les descuenta el 2% administrativo obligatorio, a diferencia de lo que sucedía con APOCIER.

“Las irregularidades son muy grandes, no solamente que están comprando muy caros los productos, inclusive, las mismas marcas que nosotros vendemos, sino que aparte, el servicio que están teniendo es muy malo, según afirman los mismos médicos que son los que reciben material”, explicó.

Al respecto, Escobar se refirió al funcionamiento anterior y recordó que desde la solicitud médica hasta la entrega del insumo podía pasar solo medio día, lo que evitaba internaciones prolongadas y costos innecesarios.

“Antes, un paciente ingresaba a la clínica a la mañana con una fractura, y esa misma tarde, podía estar operado. El sistema era rápido, era ágil, la obra social gastaba poco en internación. Hoy, algunos pacientes esperan internados hasta una semana, con el costo y la incomodidad que eso implica para el IOSPER y los familiares”, señaló el representante de APOCIER, sobre el nuevo esquema es ineficiente y perjudica directamente a los pacientes.

“Irregular”

Escobar se refirió a lo que consideran como un sistema irregular, al implementado por la actual intervención del IOSPER. “Lo debería ver la justicia. No puede ser que livianamente, se autorice a empresas privadas, en forma directa, a la entrega de insumos. Contratar en forma directa ya es irregular. Y segundo, también es irregular a los precios que están comprando”, afirmó a Elonce.

Escobar también agregó que a las nuevas empresas no se les descuenta el 2% administrativo que corresponde, dinero destinado a compras como pañales, lo cual consideró otro aspecto irregular.

Consecuencias laborales

El impacto de dejar de ser proveedor del IOSPER, fue importante para las empresas locales nucleadas en APOCIER. “En todas las empresas pasa lo mismo: tenemos personal ocioso desde hace dos meses. No nos convocan más a trabajar y no hay fondos para sostenernos. Por eso, lamentablemente hemos tenido que recurrir al despido porque no hay trabajo”, indicó.

Confirmó que el corte del servicio también afectó directamente a las fuentes de trabajo del sector. “Yo ya tuve que despedir a cuatro empleados por falta de actividad. El IOSPER demanda mucho trabajo y al no tener ese trabajo, lamentablemente, hemos tenido que despedir”, afirmó.

Desmienten irregularidades

Escobar respondió a las acusaciones de supuestas irregularidades en la facturación realizadas por la intervención del IOSPER y algunos funcionarios del gobierno entrerriano. “Nos difamaron con todo tipo de barbaridades, diciendo que había doble cobro o sobreprecios. Es mentira y nos sentimos muy dolidos porque parecería que todo vale. Si había insumos que no estaban en el convenio, se cotizaban y, si encontraban precios más bajos, compraban en otro lado y nos descontaban la diferencia. Todo estaba estipulado”, aseguró.

Finalmente, Escobar manifestó su malestar por lo que considera una campaña de desprestigio: “Somos empresas con décadas de trayectoria. A mí me conocen desde hace 35 años trabajando con IOSPER y en diferentes hospitales de la provincia. No somos improvisados ni oportunistas en busca de un negocio. Lamentamos profundamente esta situación”, remarcó el empresario.

El conflicto se da en paralelo al tratamiento del proyecto de ley que busca modificar la estructura del IOSPER, y desde APOSIER anticiparon que evaluarán acciones judiciales por las contrataciones irregulares y el perjuicio económico ocasionado.