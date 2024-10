Paritaria salarial: UPCN analizará la oferta de Provincia

Paritaria salarial. El Ejecutivo entrerriano ofreció a ATE y UPCN la cobertura de la inflación mensual; una recomposición semestral del 6,55% a pagar en tres partes iguales (octubre, noviembre y diciembre); una suma no remunerativa de $ 40.000 con actualización mensual por variación del IPC hasta diciembre; y un aumento del 20% en los contratos de locación de obra, llevándolos a $ 500.000.

Al respecto, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, consideró a Elonce que “el gobierno hizo una propuesta trimestral, que abarca de octubre a diciembre, y contempla reconocer el índice de inflación y un recupero de lo perdido en el primer semestre a devolver en tres cuotas”.

“Respecto a la suma fija, el gobierno mantiene la condición de que sea no remunerativa y no bonificable, por lo cual, desde UPCN pedimos que se revea esa disposición”, comentó la dirigente sindical. Es que ese plus que se abona a los empleados públicos, no lo perciben los jubilados del sector.

“Para mejorar la oferta salarial”, Domínguez comunicó que el gremio solicitó “simulaciones para determinar cómo impacta en cada escalafón”. “Para que no haya confusiones o expectativas que después no se cumplan, es importante saber desde dónde partimos y en qué situación estamos”, destacó.

En ese sentido, anunció que habrá reuniones con los empleados públicos, por sectores, en la sede del sindicato y en los ámbitos de la administración pública. “En Salud y Comedores es muy difícil que los empleados salgan de sus tareas habituales”, acotó.