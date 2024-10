Elecciones en el PJ: los nombres que integran las listas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

Elecciones en el PJ. El Partido Justicialista dirimirá su nueva conducción en elecciones internas en las que se enfrentarán la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes ayer presentaron sus respectivas listas de candidatos. El máximo cargo partidario será definido el próximo 17 de noviembre.

Los nombres de Cristina

Con el nombre de la exmandataria a la cabeza, la mesa de los vicepresidentes en los que depositó su confianza se formó de la siguiente forma: el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, para vicepresidente 1°; la senadora catamarqueña Lucía Corpacci para vicepresidente 2°; el presidente del bloque diputados de UP, Germán Martínez, para vicepresidente 3°; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para vicepresidente 4°; y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli, para vicepresidente 5°.

En el ámbito de los Consejeros titulares, la órbita fue encabezada por la diputada bonaerense Vanesa Siley; seguido del senador nacional Juan Manzur; la senadora de la provincia de Buenos Aires María Teresa García; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Agustina Propato; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; la ex directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social Fernanda Raverta; el senador nacional José Emilio Neder; la diputada nacional Paula Penacca; y el secretario general de la SUTERH, Víctor Santa María, figuraron entre los primeros diez escalafones.

El resto de los seleccionados por la exvicepresidente para conformar la Consejería fueron la ex diputada nacional Nelly Daldovo; el senador nacional Martín Doñate; la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac; la secretaria general de SADOP en CABA Alejandra López; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el senador nacional Carlos Linares; y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

La lista de Quintela

En contraposición, Quintela -bajo la promesa de establecer un peronismo más federal- eligió a la intendenta de Barranqueras (Chaco), Magda Ayala, como candidata a vicepresidenta 1° del partido; al exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa para vicepresidente 2°; a la Secretaria Gremial UPCN en CABA, Mariana Gadea, para vicepresidente 3°; al legislador de la provincia de Tucumán Roque Álvarez para vicepresidente 4°; y a la intendenta de La Viña (Salta) Alba Sánchez para vicepresidente 5°.

Algunos de los aspirantes para ser Consejeros titulares son: Carlos Caserio (Córdoba), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Richard Jesús Ordóñez (Córdoba), Tuty Amat (Salta), Natalia Zabala Chacaur (San Luis), Jorge Exequiel Moreno (Catamarca), Eugenia Alianiello (Chubut), Jorge Molina (Santa Fe), Erro Mirta Griselada (La Pampa), Gaston Harispe (Buenos Aires), Alejandra Adriana Avila (Santiago del Estero), Alberto Arrua (Misiones), Lidia Mabel (Santa Cruz), Osvaldo Nemirovsci (Río Negro), Cecilia Gomez Mirada (Buenos Aires).

Luego de confirmar la lista completa, el mandatario riojano realizó un posteo en las redes sociales donde expresó: “Con mucha alegría y esperanza nos ponemos a disposición de los compañeros y compañeras del peronismo para estar al frente de un proceso que será largo y difícil pero que, sin dudas, marcará un nuevo inicio para nuestro partido”.

“Gracias a todos los hombres y mujeres que con mucho coraje y patriotismo trabajaron, trabajan y trabajarán en la lista “Federales, un grito de corazón” para conducir el Partido Justicialista, con quienes compartimos, al igual que con todos los peronistas, el deseo y la necesidad de unirnos más que nunca y hacernos más fuertes”, concluyó. (Fuente: Infobae)