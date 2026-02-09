A dos meses del grave accidente en Brasil, la esposa del intendente de Colón reapareció caminando "por sus propios medios"

A dos meses del grave accidente sufrido en Brasil durante un viaje familiar, Gimena Bordet, esposa del intendente de Colón, José Luis Walser, volvió a mostrarse públicamente este miércoles al recorrer el predio donde se ultiman los preparativos de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que comienza este jueves.

La aparición tuvo un fuerte valor simbólico: se trató de la primera salida “caminando por sus propios medios” desde el siniestro vial que la mantuvo internada en estado grave durante varias semanas y que generó una profunda conmoción tanto en el ámbito político como en la comunidad colonense.

La reaparición fue confirmada por el propio intendente Walser a través de sus redes sociales. “Hoy recorrimos con Gimena el predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía, en su primera salida caminando por sus propios medios”, expresó el jefe comunal. Además, detalló que mantuvieron reuniones con el equipo organizador y dialogaron con el personal y los encargados del armado del predio.

El accidente en Brasil y el proceso de recuperación

El hecho ocurrió hace dos meses, cuando la familia se encontraba en Brasil. Por razones que luego fueron reconocidas públicamente por el propio Walser, el viaje combinó descanso con compromisos laborales, una decisión que el intendente calificó posteriormente como “un error”. El accidente dejó a Gimena Bordet con lesiones de gravedad, por lo que debió ser internada y atravesar un largo y complejo proceso de recuperación.

Durante ese período, la evolución de su estado de salud fue seguida de cerca por la comunidad y por referentes políticos de la región, mientras el intendente enfrentaba un fuerte impacto personal y familiar en paralelo a la gestión municipal.